Covid-19 : l'épidémie semble hors de contrôle en Europe

Belgique

La Belgique fait face à une forte poussée épidémique qui a entraîné la mise en place ce lundi de nouvelles mesures de restrictions. Toutes les activités culturelles et sportives sont désormais interdites pour freiner le virus, alors que la pression sur les lits de réanimation est de plus en plus forte. "Si le nombre de patients Covid augmente aussi vite que ce week-end, nous allons rencontrer un problème de capacité", souligne Kristiaan Deckers, médecin à l'hôpital St Augustine à Anvers.

France

La situation est jugée "critique" également en France, où le gouvernement réunit ce mardi un Conseil de Défense avant de rencontrer les forces politiques, les organisations patronales et syndicales. Avec 257 nouveaux décès en 24 heures, environ 200 000 nouvelles contaminations la semaine dernière, l'hypothèse d'un reconfinement ne semble plus exclue. Les autorités pourraient toutefois poursuivre dans un premier temps leur stratégie d'une riposte graduée.

Espagne

L'épidémie semble également hors de contrôle en Espagne, où un couvre-feu nocturne est en vigueur presque partout. Certaines régions vont même plus loin. La Catalogne a dit réfléchir à un éventuel confinement de la population à domicile le week-end, tandis que la région voisine d'Aragon a décidé de boucler son territoire.

Allemagne

En Allemagne, où le nombre de nouveaux cas de contaminations a quasiment doublé en une semaine, les autorités devraient décider sous peu de nouvelles mesures de restrictions, dont la fermeture des bars et restaurants et l'interdiction d’événements avec du public. La ville de Berchtesgaden dans les Alpes bavaroises est soumise à un quasi confinement depuis une semaine. Angela Merkel a estimé que la situation en Allemagne était "très, très grave", malgré des bilans nettement moins élevés que chez ses voisins européens.

Italie

L'Italie resserre également la vis face à l'augmentation exponentielle des nouvelles contaminations. Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines sont fermés pendant un mois, alors que bars et restaurants ne doivent plus servir de clients après 18 heures. La population est appelée à éviter le plus possible les transports en commun et les déplacements hors des communautés. Pour les élèves, la majeure partie des cours se tient en distance. Les régions de Rome, Milan, et Naples ont imposé un couvre-feu. Celles du Piémont et de Sicile devraient suivre.