Plus de 11 000 cas de Covid-19 en 24h, l'Allemagne n'a jamais connu ça durant la première vague

L'Europe, au fil des derniers jours, comprend qu'elle risque de revivre le même cauchemar qu'en début d'année : la deuxième vague de Covid-19 commence à ressembler tristement à la première. L'Irlande s'est refermée sur elle-même hier soir en se confinant de nouveau pendant six semaines, des couvre-feux sont instaurés à partir de ce soir dans deux régions d'Italie, au nord comme au sud de la péninsule, et l'Allemagne encaisse un premier coup plus dur porté par le coronavirus.

C'est une première dont se serait passé volontiers le pays. En 24 heures à peine, le nombre de nouvelles contaminations parmi les Allemands a bondi, passant la barre symbolique des 10 000 cas, jamais atteinte depuis l'irruption de la pandémie. Pour être précis, 11 287 infections ont été recensées par l'institut de veille sanitaire Robert Koch, cela veut dire 3 700 cas de plus que mardi. Et l'aggravation est encore plus évidente quand on compare le chiffre à celui de 7 830 contaminations il y a seulement une semaine.

Les autorités doivent donc se résoudre à resserrer les restrictions : interdictions de rassemblements, port du masque obligatoire, y compris désormais dans les rues les plus commerciales et fréquentées de Berlin, la capitale. La chancelière, Angela Merkel, conseille à ses concitoyens de réduire leurs liens sociaux au maximum. Bref, les Allemands sont invités indirectement à rester avant tout chez eux.

L'Italie, encore épargnée par la deuxième vague jusque-là, ne s'attendait pas non plus à revivre le même sombre scénario qu'en février et mars derniers. La région de Lombardie et sa grande ville de Milan sont à nouveau les plus frappées dans le pays. Sur place, le nombre d'infections s'emballe, grimpant à plus de 10 000 par jour. Face à cet incendie, les autorités sanitaires ont choisi comme première parade le couvre-feu ; il entre en vigueur dès ce soir 23 heures, jusqu'à 5 heures du matin, et pour trois semaines.