Le lien, indispensable pour survivre psychologiquement à ce nouveau confinement, selon Serge Hefez

Il va falloir s'y habituer à nouveau, aux rues vides, aux communications à distance, et retrouver aussi les bonnes habitudes, comme la fraternité au balcon, c'est le confinement, saison 2. Nous avons interviewé Serge Hefez, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris.

Laurence Alexandrowicz, euronews : "Serge Hefez, quels sont les mécanismes qui nous permettent de supporter ce confinement qui commence, dans ce contexte en plus d'attaques terroristes traumatisantes ?"

Serge Hefez : "Ce qui a créé une très belle unité par rapport au virus, surtout dans le premier confinement, c'était de se sentir reliés, se sentir alliés les uns aux autres, tous partageant la même communauté de destin, parce que son sacrifice est pour le bien commun. Aujourd'hui on voit qu'il y a des discours clivants qui apparaissent de plus en plus, et pour couronner le tout, il y a tous ces attentats commis à l'heure actuelle, qui vont fragmenter encore plus les choses et monter les communautés les unes contre les autres, et nous faire perdre ce sentiment de fraternité, d'unité, de solidarité."

Laurence Alexandrowicz : "Le fait que nous en ayons déjà subi un nouveau confinement va-t-il le rendre plus facile ou plus difficile ?"

Serge Hefez : "Le premier confinement a été une expérience, on ne s'y attendait pas, on était confronté à un fait totalement nouveau, on a relevé nos manches, on a cherché à rendre les choses le plus supportable possible, on a imaginé, on a créé une autre façon de se relier, mais avec l'idée qu'il y avait une temporalité : on faisait ça pour deux, trois mois, après il avait l'été, et tout repartait comme avant. Or là on n'est plus du tout dans la même vision, on rentre à nouveau dans une espèce de tunnel, sans savoir si il va s'arrêter, et on n'en voit plus que les mauvais côtés, on n'en voit que les cotés angoissants. En plus ça peut paraître anecdotique mais on rentre dans l'hiver, dans une espèce de nuit noire, les fêtes de Noël qui peuvent être compromises, je suis très inquiet pour le moral des Français."

Laurence Alexandrowicz : "Confinement veut dire solitude. Quels conseils pouvez-vous donner pour que cette période se passe le mieux possible?"

Serge Hefez : "C'est justement de ne pas laisser le lien se rompre, se déliter. Ca va demander plus d'efforts pour maintenir le lien, parce qu'il y a plus d'angoisse, il va y avoir une tendance au repli sur soi surtout pour les personnes seules et âgées, et il faut absolument maintenir ce lien vivant de toutes les façons possibles."