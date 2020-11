Armistice : Emmanuel Macron célèbre le 100e anniversaire du soldat inconnu

C'est en petit comité, confinement oblige, que s'est tenue ce 11 novembre l'anniversaire de l'armistice à Paris.

Le président Macron a tenu à marquer le 100è anniversaire du Soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le cercueil de ce soldat dont la dépouille reste non identifiée, fut accueilli en grande pompe sous l'Arc de triomphe. Depuis 1923, la flamme de sa tombe est ravivée tous les soirs.

Au cours de la cérémonie, les noms des 19 soldats français décédés depuis une année ont été rappelés. Des soldats dont la mémoire a été honorée entre Verdun et Paris, lors d'un parcours de 360 km.

"L'objectif c'était également au cours de cette course de Verdun à Paris en portant la flamme d'honorer tous nos morts et de montrer que le 11 Novembre, ce n'est pas seulement les morts de 14, mais c'est tous nos morts. Et chaque journée a marqué un hommage à une génération du feu. Donc, ceux de 14, ensuite ceux de la seconde Guerre mondiale, les guerres de décolonisation, les OPEX (opérations extérieures, ndlr) et aujourd'hui plus particulièrement, ce sont les morts de l'année", a expliqué le Colonel Thibault de Brebison, organisateur du relais de la flamme.

Pendant deux minutes le Royaume-Uni a fait silence à 11h00 pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale.

Des cérémonies ont eu lieu au Cénotaphe et à l'Abbaye de Westminster à Londres et à l'Arboretum du National Memorial, en présence du prince Edward et de son épouse Sophie, fils et belle fille de la reine d'Angleterre. La guerre a fait 18 millions de morts en Europe, la moitié étant des civils.

