La France et le Royaume-Uni échangent leurs gardes pour les 120 ans de l’Entente cordiale.

Par Euronews avec agences

Des soldats français montent la garde devant Buckingham Palace ce lundi 8 avril, tandis que leurs homologues britanniques sont postés devant le palais de l’Élysée. Une première dans l’histoire.

Bonnets en poil d’ours, épées et pas cadencé : avec une inédite relève de la garde croisée entre l’Élysée et le palais de Buckingham, la France et le Royaume-Uni ont célébré lundi les 120 ans de l’Entente cordiale entre les deux pays. Lors de la cérémonie d'inspection des troupes, les hymnes nationaux "God Save the King" et "La Marseillaise" ont résonné dans la cour de l'Elysée et du Buckingham Palace.

A cette occasion, le Président français Emmanuel Macron s'est entretenu par visioconférence avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Les deux dirigeants ont discuté de la relation bilatérale, un an après le sommet franco-britannique tenu à Paris le 10 mars 2023. D'autres évènements, comme les commémorations du débarquement en Normandie étaient également à l'ordre du jour.

Signé en 1904, l’accord de l’Entente cordiale a permis d’améliorer les relations entre la France et le Royaume-Uni après les guerres napoléoniennes. Il est à ce jour considéré comme le fondement de l’alliance entre les deux membres de l’OTAN.