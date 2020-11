Covid-19 : chaque pays s'adapte en fonction de l'évolution de la pandémie sur son sol

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 250 000 morts aux Etats-Unis -

Les Etats-Unis ont atteint mercredi la barre des 250 000 décès attribués au Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins.

Le pays, où l'épidémie est sensiblement repartie à la hausse depuis quelques semaines, est de loin le plus endeuillé au monde par la maladie, devant le Brésil et l'Inde.

- New York referme ses écoles -

A New York, le maire Bill de Blasio a confirmé la fermeture dès jeudi des écoles publiques de la ville au moins jusqu'à la première semaine de décembre, après que le taux de positivité des tests a atteint le seuil des 3%.

Cette fermeture, présentée comme temporaire par le maire, est sans doute le prélude à d'autres mesures visant à endiguer la résurgence du coronavirus à New York, a prévenu l'élu démocrate.

- Contrat entre l'UE et Moderna bientôt conclu -

Le contat entre l'UE et la société de biotechnologie américaine Moderna pour un vaccin anti-Covid est "quasiment prêt" et sera conclu "dans les prochains jours", a assuré mercredi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune.

- Le vaccin Pfizer/BioNTech efficace à 95% -

Le vaccin développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon des résultats complets de leur essai clinique à grande échelle, ont annoncé mercredi les sociétés.

Pfizer demandera une autorisation de commercialisation "d'ici quelques jours" à l'Agence américaine des médicaments (FDA).

- Dernière phase d'un vaccin en Espagne -

L'Espagne a autorisé le lancement de la dernière phase d'essai clinique d'un vaccin, élaboré par le groupe américain Johnson & Johnson, qui sera également testé dans huit autres pays.

Cet essai en phase trois sera mené dans neuf hôpitaux espagnols, d'abord sur des volontaires ne présentant pas de risques particuliers de développer des formes graves du Covid-19, puis sur des patients à risque.

- La deuxième vague doit être combattue sans vaccins (OMS) -

Les vaccins n'arriveront pas à temps pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, et beaucoup de pays "vont continuer à l'affronter sans vaccins", a prévenu mercredi le responsable des situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Je pense que cela mettra au moins quatre à six mois avant qu'il y ait des niveaux suffisants de vaccination où que ce soit", a déclaré Michael Ryan, lors d'une session de questions/réponses sur les réseaux sociaux, soulignant que les vaccins ne devaient pas être vus comme une "potion magique".

- Japon en "alerte maximale" -

Le Japon est en "alerte maximale" après avoir recensé un nombre record d'infections quotidiennes au coronavirus, a déclaré jeudi le Premier ministre Yoshihide Suga, sans toutefois prévoir de nouvelles mesures de restrictions dans l'immédiat.

- Premier cas de Covid-19 aux Samoa -

Les îles Samoa ont annoncé jeudi avoir détecté leur premier cas de contamination au Covid-19, le Premier ministre de cet archipel du Pacifique à l'infrastructure sanitaire précaire appelant au calme les 200.000 habitants.

Jusqu'à récemment, les petites nations insulaires du Pacifique avaient réussi avec succès à prévenir la propagation de l'épidémie en fermant leurs frontières malgré des pertes énormes pour l'industrie touristique.

- Manifestation dispersée à Berlin -

Canons à eau et gaz lacrymogènes: une manifestation d'opposants aux mesures restrictives imposées par la pandémie a été stoppée par la police dans le centre de Berlin.

Ce rassemblement est intervenu alors que les deux chambres du parlement (Bundestag et Bundesrat) ont adopté une réforme qui inscrit dans la loi nationale une batterie de mesures pour lutter contre la propagation du virus, comme le respect de la distanciation sociale ou le port du masque.

- Suisse: l'armée en renfort -

Le gouvernement suisse a annoncé un renfort militaire accru aux hôpitaux du pays saturés par la deuxième vague de Covid-19, ainsi qu'une aide financière aux particuliers, entreprises et clubs sportifs en proie aux difficultés économiques.

- Le Portugal va prolonger l'état d'urgence -

Le Portugal peine à endiguer la deuxième vague de l'épidémie, a reconnu le gouvernement, qui se prépare à prolonger l'état d'urgence et ses restrictions sanitaires pour deux semaines supplémentaires.

- Belgique: le confinement donne des résultats -

"Tous les indicateurs sont en baisse": les mesures de confinement imposées fin octobre en Belgique pour lutter contre la propagation de la pandémie donnent des résultats, ont annoncé les autorités sanitaires.

- Les soins intensifs dans les hôpitaux italiens sont submergés -

Plus de 730 personnes sont mortes du Covid-19 pour la seule journée de mercredi en Italie. Il s’agit du bilan quotidien le plus élevé depuis début avril et alors que le pays avait été placé en confinement général.

Le nombre de lits en soins intensifs a pourtant été doublé dans le pays. Les hôpitaux en comptent désormais 10 000, mais seuls 625 anesthésistes et réanimateurs supplémentaires ont été embauchés.

- La France encore loin du déconfinement -

Une réunion spéciale du Conseil de défense pour discuter notamment de la réouverture ou non des des magasins non-essentiels et des entreprises a eu lieu mercredi. Le rétablissement d'un couvre-feu et un possible assouplissement des restrictions de voyage pour les fêtes ont également été évoqués. Le président français, Emmanuel Macron, doit s’exprimer la semaine prochaine pour présenter les modalités et les étapes du déconfinement, que le gouvernement français souhaite "progressif".