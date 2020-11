Violences policières à Paris : Michel, frappé durement par 3 agents car il n'avait pas de masque

Levée de boucliers d'une partie de la classe politique en France face aux matraques que certains policiers utilisent apparemment sans retenue. Une nouvelle affaire de violences policières a éclaté ce jeudi et fait des vagues qui atteignent le haut de l'Etat.

Un producteur de musique a été tabassé par trois agents à coups de matraque, de poing et de pied, samedi dernier à Paris, alors qu'il entrait dans son studio dans le XVIIème arrondissement de la capitale. Malheureusement pour les membres des forces de l'ordre impliqués, toute la scène a été filmée par les caméras de vidéo-surveillance du local.

C'est le site Loopsider qui a révélé les images très choquantes ce jeudi :

Des voisins de la victime ont également tourné des vidéos, circulant sur internet, qui montrent les policiers, à l'issue du passage à tabac en règle, pointant leurs armes dans la rue devant le studio et ordonnant au producteur d'en sortir immédiatement ; il faut expliquer que des musiciens qui répétaient dans le sous-sol étaient venus à la rescousse de l'homme durement frappé et avaient réussi à faire sortir les agents puis à fermer la porte d'entrée.

Tout ça pour l'oubli du port du masque

Celui dont on ne connaît que le prénom, Michel, n'avait qu'une chose à se reprocher : il avait oublié de mettre son masque pour quitter son lieu de travail. Non seulement ses blessures au visage et au crâne sont importantes après un quart d'heure d'acharnement des policiers mais en plus, il a passé deux jours en garde à vue pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique" - mais oui ! - et "rébellion".

Son avocate, Me Hafida El Ali, dénonce une double peine :

Mon client a fait 48 heures de garde à vue de manière injustifiée sur des propos mensongers des services de police qui l'ont outrageusement violenté (...) Si nous n'avions pas les vidéos, mon client serait peut-être actuellement en prison

Le parquet de Paris a finalement classé cette première enquête mais en a ouvert une deuxième mardi dernier, cette fois à l'encontre des trois fonctionnaires de police accusés de "violences PAR personnes dépositaires de l'autorité publique" mais aussi de "faux en écriture publique".

Les trois fonctionnaires de police suspendus

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, face à l'évidence des images, a réclamé la suspension des policiers à titre conservatoire.

Et cela n'a pas traîné vu l'émotion et l'indignation que l'affaire suscite en France. L'Agence France-Presse a indiqué un peu après 16 heures cet après-midi que les agents étaient bel et bien suspendus. C'est maintenant à l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale - plus concrètement la police des polices - d'aller au bout de son enquête.