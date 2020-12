Levée du confinement en France ? Paris doit trancher alors que le virus circule toujours activement

La France va-t-elle poursuivre son déconfinement ? Après un conseil de Défense, le Premier ministre Jean Castex va faire un nouveau point d'étape ce jeudi, alors que le situation épidémique demeure particulièrement fragile.

13 000 nouvelles contaminations au 8 décembre

A deux semaines de Noël, la courbe continue de reculer : plus de 13 000 nouveaux cas de contaminations enregistrés ce mardi, très en dessous du pic du 7 novembre. Mais, au rythme actuel, la barre des 5 000 contaminations fixée par le gouvernement pour mettre fin au confinement semble toutefois difficile à atteindre.

La courbe épidémique en France AP Photo

Le monde de la culture dans l'expectative

Or, Emmanuel Macron avait fait de cet objectif la condition sine qua non pour un retour à la liberté de circulation et pour la réouverture des salles de cinémas, des théâtres et des musées.

Le monde de la culture attend avec une certaine impatience et aussi avec beaucoup d’inquiétudeles annonces du Premier ministre.

Durement impactés par la pandémie, les professionnels du secteur dénoncent un traitement inéquitable, alors que les commerces non essentiels ont déjà pu rouvrir à l'approche des fêtes de fin d'année.

Emmanuel Macron euronews

Le dilemme des fêtes de Noël

Noël et jour de l'An, c'est justement le dilemme du gouvernement qui ne veut pas vivre le même scénario qu'aux Etats-Unis où les les festivités de Thanksgiving ont débouché sur un pic de contaminations.

Face à ces craintes, quel va être la position du gouvernement ? Paris pourrait adopter la stratégie de l'entre-deux : lever le confinement, tout en décrétant un couvre-feu plus élargi et des protocoles sanitaires plus stricts pour les musées, théâtres ou cinémas.

Les Français, eux, espèrent toujours pouvoir fêter Noël en famille, même si cette année, les fêtes n'auront sans doute pas la même magie.