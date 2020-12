Une version très moderne de la chapelle Sixtine signée Pascal Boyart

Adam et Eve en sous-vêtements, des cartes de crédit tombant d'une corne d'abondance, une centrale nucléaire… C'est la version moderne et très personnelle de la chapelle Sixtine, signée Pascal Boyart. Le peintre muraliste, connu sous le nom de « Pboy », a créé cette fresque dans une ancienne fonderie d’Ivry-sur-Seine. Elle mesure plus de 100 mètres et est composée de trois scènes et de plus de 400 personnages.