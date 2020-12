Covid-19 : Les Allemands prennent d'assaut les stations de ski

Ils sont venus faire de la luge de la randonnée ou du ski. En Allemagne bars, restaurants et magasins sont fermés alors les habitants profitent du grand air pour fuir ces restrictions liées au Covid-19.

"Nous avons un enfant et où nous habitons il n'y a pas de neige, pas d'infrastructures à l'extérieur. Nous pensions donc venir nous aérer ici une journée", explique un père de famille. Bien d'autres parents ont eu la même idée. A Winterberg les amateurs de sport d'hiver et les autres sont venus en masse. Résultat : des embouteillages à perte de vue et des parkings qui affichent complet. Beaucoup de voitures et donc beaucoup d'habitants se regroupent aux mêmes endroits en pleine pandémie. Ces images préoccupent les autorités locales. Le maire veut agir sans attendre.

car, avec autant de monde, il est difficile de faire respecter les règles sanitaires. Le gouverneur de l'état lui-même tire la sonnette d'alarme. Il a rappelé que les grands rassemblements participent à la propagation du virus et demande aux habitants de rester chez eux, le plus possible.