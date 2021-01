Vaste chantier de restauration du Mont Saint-Michel

En France, l'abbaye du Mont Saint-Michel se refait une beauté. Ce monument vieux de plus d'un millénaire subit les assauts du temps, et surtout de la mer avec les embruns et le sable.

Aussi des travaux exceptionnels de restauration ont-ils été lancés.

« Ils sont__exceptionnels par leur grandeur et leur gigantisme, explique Thomas Velter, administrateur de l'Abbaye du Mont St-Michel. On a des échafaudages qui sont de la hauteur de l'Arc de Triomphe, plus de 90 tonnes d’échafaudage. Et surtout, cela nécessite un travail très minutieux et très précautionneux de la part de compagnons et d'artisans d'exception. »

Ce chantier va durer trois ans. Son coût : environ 7 millions d'euros.

Mais concrètement, en quoi va consister le travail de restauration ?

« Il s'agit tout d'abord de nettoyer les façades qui sont très encrassées, envahies par des lichens, des algues, ce qui nuit à la pierre, précise François Jeanneau, architecte en chef des monuments historiques_. Et puis, cela consiste aussi à remplacer des blocs de pierre qui sont en mauvais état, qui sont altérés et qui risquent de tomber. Evidemment, en tombant, cela peut faire des accidents, mais c'est aussi un facteur de déstabilisation de la construction._ »

Le Mont Saint-Michel est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979. Il attire chaque année près d'un million et demi de visiteurs.

Mais comme tous les monuments culturels accueillant du public, l'abbaye est actuellement fermée en raison des restrictions sanitaires.