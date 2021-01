Grève des agriculteurs : affrontements à New Delhi

Des affrontements ont éclaté à New Delhi entre des centaines d'opposants et de soutiens à l'imposant mouvement de contestation d'agriculteurs, qui perturbe la capitale indienne depuis plus de huit semaines.

"Tirez sur les traîtres", pouvait-on entendre alors qu'un groupe d'hommes armés ont chargé les fermiers, malgré les cordons de police et les barricades.

La police a tiré des gaz lacrymogènes et tenté de séparer les groupes rivaux.

Le gouvernement a déployé des milliers de policiers et paramilitaires supplémentaires à Delhi et autour des camps tennus par les agriculteurs en colère, et coupé l'électricité et l'eau dans le camp de Ghazipur

Mais des centaines d'autres agriculteurs sont arrivés du jour au lendemain sur des tracteurs pour renforcer ce qui est devenu le plus grand défi pour le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014.