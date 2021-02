Chambres à louer bientôt dans la vraie maison du tueur du "Silence des agneaux", aux Etats-Unis

"Chambres à louer dans une grande demeure de 216 m2, vieille de plus d'un siècle et devenue célèbre grâce au cinéma" : c'est ce genre d'annonce que l'on devrait voir bientôt dans la petite ville de Perryopolis, située dans la grande banlieue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Mais attention, ceux qui seront tentés d'y séjourner pourraient bien partir en courant (très vite) une fois la visite terminée... ou bien s'ils restent, c'est qu'ils auront le coeur dur et l'estomac bien accroché.

Cette maison, à priori banale de l'extérieur, est en effet hantée par le tueur en série américain Jame Gumb, qui y a laissé son surnom de "Buffalo Bill" en lettres de sang. Le psychopathe, et anthropophage à ses heures, n'est autre que le terrifiant assassin de femmes qui a inspiré Hannibal Lecter, le personnage principal de l'inoubliable film "Le Silence des agneaux" ("The Silence of the Lambs").

Anthony Hopkins, dans le rôle d'Hannibal Lecter, et Jodie Foster, qui interprète une jeune enquêteuse du FBI :

Plusieurs scènes du long-métrage aux cinq principaux Oscars, sorti en 1991, ont été tournées par le réalisateur Jonathan Demme dans l'ancienne demeure de "Buffalo Bill" à Perryopolis, là où il séquestrait ses victimes, notamment dans la cave, avant de leur infliger les pires supplices puis de les achever.

Investir dans l'horreur, ça peut payer

Malgré sa réputation, la "charmante" baraque a été vendue une première fois il y a cinq ans, pour 195 000 dollars, et elle vient d'être rachetée 290 000 dollars par un certain Chris Rowan, qui compte au moins rentrer dans ses frais. Ce décorateur de cinéma, très malin, sait que l'horreur se vent bien et veut désormais faire de la maison où règne encore le "Silence des agneaux" un site touristique avec location de chambres.

Le tout nouveau propriétaire pense même y recréer - sans doute pour les amateurs de films d'horreur - "l'atelier" du tueur en série, et le puits dans lequel Hannibal Lecter, ou plutôt Jame Gumb, laissait croupir ses victimes.