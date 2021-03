Les étoiles montantes du cinéma britanniques nominées pour les BAFTA awards

"J'ai vu "Rocks", je l'ai regardé et je me suis dit, oh mon Dieu,... Nous sommes en 2021 et c'est la première fois que je vois des filles et des femmes avec lesquelles j'ai grandi, comme celles de mon quartier à Londres. Et il y a tellement de coeur dans cette histoire et l'énergie que les enfants et les ados créent, quand les filles sont ensemble, à l'école, la chimie que cela dégage... c'est tout simplement remarquable".