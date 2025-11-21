Le nouveau plan de paix promu par les États-Unis a jeté le trouble sur la proposition de l'Union européenne d'utiliser les avoirs immobilisés de la Russie pour aider l'Ukraine.

Dans un revirement spectaculaire pour l'UE, le plan dirigé par les États-Unis suggère que les avoirs gelés soient débloqués, libérés et transformés en une plateforme d'investissement gérée par Washington. Cette formulation implique que la Russie ne serait pas seulement épargnée par le paiement de réparations dans le cadre d'un futur règlement, mais qu'elle en tirerait également des avantages commerciaux.

Ce plan, qui a été présenté à Kiev en vue de négociations, va directement à l'encontre de l'objectif de l'UE, qui est de faire payer à la Russie les dommages causés par la guerre et d'accorder un prêt de réparation pour répondre aux besoins financiers et militaires de l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré vendredi que son pays était confronté à "un choix très difficile : soit la perte de sa dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé", en référence aux États-Unis. L'administration Trump impose à Kiev un calendrier agressif pour parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine prochaine.

Le projet en 28 points, rédigé sans la contribution de l'Europe et négocié directement avec Moscou, comprend une section qui traite des actifs immobilisés de la banque centrale russe, dont la valeur est estimée à environ 300 milliards d'euros dans les juridictions du G7.

Le texte propose la création de deux fonds distincts : l'un dirigé par les États-Unis avec la participation de l'Europe pour financer la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et l'autre partagé par les États-Unis et la Russie pour développer des "projets conjoints dans des domaines spécifiques".

Le point 14 précise que "100 milliards de dollars d'actifs russes gelés seront investis dans des efforts menés par les États-Unis pour reconstruire l'Ukraine et y investir. Les États-Unis recevront 50 % des bénéfices de cette entreprise. L'Europe ajoutera 100 milliards de dollars pour augmenter le montant des investissements disponibles pour la reconstruction de l'Ukraine. Les fonds européens gelés seront dégelés".

Le reste des fonds russes gelés, lit-on également dans le texte, "sera investi dans un véhicule d'investissement américano-russe distinct qui mettra en œuvre des projets communs dans des domaines spécifiques. Ce fonds visera à renforcer les relations et à accroître les intérêts communs afin de créer une forte incitation à ne pas retourner au conflit".

Ainsi, la Russie s'assurerait un arrangement lucratif après la guerre qu'elle a déclenchée.

Toutefois, la formulation du plan qui a fait l'objet d'une fuite est vague, et la manière dont ces fonds basés sur les actifs fonctionneraient dans la pratique est loin d'être claire.

Il n'explique pas si les 100 milliards de dollars que l'Europe fournirait au fonds proviendraient des actifs russes ou comment ils seraient utilisés pour reconstruire l'Ukraine.

Cela met les Européens dans une situation délicate et ajoute aux hésitations concernant un prêt de réparation, qui ne fonctionnerait que si les avoirs restaient gelés et que la Russie acceptait de compenser les dommages. En revanche, le plan de Washington vise à tirer profit de ces actifs, comme il l'a fait précédemment avec les ressources minérales de l'Ukraine.

Publiquement, l'UE insiste sur le fait qu'elle ira de l'avant avec le prêt pour les réparations.

"Je peux confirmer que le travail intense en cours sur les actifs russes immobilisés se poursuivra", a déclaré vendredi le porte-parole en chef de la Commission européenne.

En privé, les fonctionnaires et les diplomates admettent que le plan de paix américain, rédigé sans l'apport de l'Europe, risque sérieusement de faire dérailler la stratégie de l'UE et de laisser le bloc impuissant.

Étant donné que l'essentiel des actifs russes se trouve sur le territoire de l'UE, les Vingt-Sept conservent une forte influence sur Moscou. Mais le point 14 aurait pour effet de démanteler toute pression que l'UE pourrait exercer dans les pourparlers et de mettre l'Union en porte-à-faux.

Le pour et le contre : un équilibre délicat

Avant même que le plan de paix en 28 points ne soit présenté cette semaine, le prêt destiné à financer les réparations était confronté à une lutte acharnée pour devenir une réalité, la Belgique étant le chef de file de la résistance.

Le pays héberge Euroclear, le dépositaire central de titres qui garde 185 milliards d'euros d'actifs russes, et détient la clé pour débloquer la proposition. La Belgique exige des garanties solides de la part des autres États membres afin de se prémunir contre les représailles de Moscou.

Sans "garanties solides" et sans "couverture des risques définie contractuellement", la Belgique ne donnera jamais son accord, a déclaré le Premier ministre Bart De Wever.

Par ailleurs, la Slovaquie déclare qu'elle n'approuvera pas le prêt s'il fournit une aide militaire à Kiev, tandis que la Hongrie s'oppose fermement à l'ensemble du projet, le qualifiant de "catégoriquement absurde".

L'Allemagne, la Pologne, les pays nordiques et les pays baltes sont quant à eux très favorables aux réparations.

"Pour moi, il n'y a pas d'alternative", a déclaré le mois dernier le Premier ministre danois, Mette Frederiksen, excluant l'idée d'une nouvelle dette. "Pour être honnête, c'est la seule façon d'avancer, et j'aime beaucoup l'idée que la Russie paie pour les dommages qu'elle a causés et commis en Ukraine.

Un groupe important d'Etats membres, dont la France et l'Italie, n'ont pas encore pris leur décision et veulent considérer les deux autres options présentées par Ursula von der Leyen dans une lettre adressée aux dirigeants de l'UE cette semaine et vue par Euronews. La lettre a été envoyée quelques jours avant que le plan américano-russe ne soit divulgué à la presse.

Option 1 : contributions bilatérales de chaque Etat membre.

Option 2 : emprunt commun au niveau de l'UE.

Option 3 : le prêt de réparation basé sur les actifs russes.

Les diplomates consultés par Euronews admettent que l'option 1, ou les contributions bilatérales, n'est pas envisageable car elle serait fournie sur une base volontaire et pourrait créer de profondes divergences entre les Etats membres, ceux qui sont prêts à contribuer de manière significative et ceux qui choisissent de ne pas le faire.

L'option 2 est considérée comme plus réaliste.

Tout d'abord, l'emprunt conjoint garantirait une approche européenne commune du financement de l'Ukraine. Il lèverait l'incertitude juridique liée au sort des actifs russes.

Cependant, elle aurait un impact fiscal immédiat sur les États membres, qui seraient invités à payer les intérêts liés à l'émission chaque année. (L'Ukraine ne rembourserait le principal que si la Russie acceptait de compenser les dommages).

Le budget de l'UE pourrait servir de garantie supplémentaire pour la dette commune. Le budget de l'UE pourrait être utilisé comme garantie supplémentaire pour la dette commune, mais cela nécessiterait l'unanimité, ce qui n'est pas évident étant donné l'opposition de la Hongrie à toute forme d'aide à l'Ukraine.

Enfin, l'option 3, le prêt pour les réparations, est considérée comme avantageuse parce qu'elle impliquerait une nouvelle dette, pas de paiement d'intérêts, et pour les États membres à court d'argent, pas de pression supplémentaire sur les budgets nationaux tout en continuant à financer l'Ukraine.

Cependant, il nécessiterait des "garanties juridiquement contraignantes, inconditionnelles, irrévocables et sur demande" pour couvrir non seulement le crédit, mais aussi toute récompense arbitrale éventuelle, a averti Mme von der Leyen. Le prêt pour les réparations pourrait également avoir des "effets d'entraînement" sur la zone euro si les investisseurs étrangers le perçoivent comme une confiscation, ce qui est illégal.

Selon des diplomates qui se sont confiés à Euronews, ce point n'est pas pris à la légère par les Etats membres qui craignent que les marchés financiers réagissent négativement et que la Russie puisse intenter un procès et gagner.

Le pour et le contre pèsent lourdement dans l'esprit des pays influents et très endettés, tels que la France, l'Italie et l'Espagne, qui devraient participer en fonction de leur taille économique, quel que soit le scénario retenu.

Initialement, l'Union européenne espérait parvenir à un accord sur le financement de l'Ukraine avant la réunion des dirigeants à Bruxelles, le 18 décembre, en recourant à l'une des options présentées par Mme von der Leyen ou à une combinaison de celles-ci.

Mais le plan de paix américain, qui a mis les Européens sur la touche, ainsi que les doutes persistants sur le prêt destiné à financer les réparations, ont fait planer le doute sur l'échéance.