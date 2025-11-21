Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Un avion de combat indien s'écrase lors d'une démonstration au salon aéronautique de Dubaï, tuant le pilote
No Comment

Vidéo. Un avion de combat indien s'écrase au salon aérien de Dubaï et tue son pilote

Mis à jour:

Le pilote d’un avion de chasse indien est décédé après le crash vendredi, lors d’un vol de démonstration au Dubai Air Show, a indiqué l’armée de l’air indienne.

Le HAL Tejas indien, un avion de combat utilisé par l’Armée de l’air indienne, s’est écrasé vers 14 h 10, heure locale, après que le pilote avait survolé à plusieurs reprises le site du salon aéronautique biennal de Dubaï.

L’appareil a semblé perdre le contrôle et plonger droit vers le sol, juste avant de s’écraser dans l’enceinte de l’aéroport.

L’Armée de l’air indienne a confirmé l’accident et indiqué que « le pilote a été mortellement blessé dans l’accident ».

Une épaisse fumée noire s’est élevée au-dessus de l’aéroport international Al Maktoum, à Dubai World Central, sous les yeux d’une foule de spectateurs, et des sirènes ont retenti après l’accident.

Le deuxième aéroport de la cité-État accueillait le Dubai Airshow qui a vu d’importantes commandes d’avions passées à la fois par la compagnie long-courrier Emirates et par sa filiale à bas coûts, FlyDubai.

