Vidéo. Un avion de combat indien s'écrase au salon aérien de Dubaï et tue son pilote

Le HAL Tejas indien, un avion de combat utilisé par l’Armée de l’air indienne, s’est écrasé vers 14 h 10, heure locale, après que le pilote avait survolé à plusieurs reprises le site du salon aéronautique biennal de Dubaï.
L’appareil a semblé perdre le contrôle et plonger droit vers le sol, juste avant de s’écraser dans l’enceinte de l’aéroport.
L’Armée de l’air indienne a confirmé l’accident et indiqué que « le pilote a été mortellement blessé dans l’accident ».
Une épaisse fumée noire s’est élevée au-dessus de l’aéroport international Al Maktoum, à Dubai World Central, sous les yeux d’une foule de spectateurs, et des sirènes ont retenti après l’accident.
Le deuxième aéroport de la cité-État accueillait le Dubai Airshow qui a vu d’importantes commandes d’avions passées à la fois par la compagnie long-courrier Emirates et par sa filiale à bas coûts, FlyDubai.