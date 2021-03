Met Stars Live in Concert : le tour de force de Sonya Yoncheva

Son amour pour les personnages au caractère affirmé et passionné rayonne dans ce programme digne d'un tour de force. De Verdi à Edith Piaf en passant Haendel et Dvořák, Sonya Yoncheva a interprété quelques-uns de ses airs favoris dans la magnifique librairie baroque du monastère de Schussenried en Allemagne. Accompagnée par Julien Quentin, la soprano star d'origine bulgare est l'une des têtes d'affiche de "Met Stars Live in Concert", une série de concerts diffusés en live et en streaming à travers le monde.

"Ma voix a pris de nouvelles couleurs"

"C'est un programme très personnel," confirme Sonya Yoncheva. "Je voulais faire le lien entre le moment où j'ai chanté au Metropolitan pour la dernière fois [ndlr : début 2019] et ce qui m'attend la prochaine saison," précise-t-elle.

La soprano se confie sur la nouvelle étape quand elle est en train de vivre d'un point de vue personnel : "De nombreuses choses se sont passées dans ma vie, je suis devenue mère pour la deuxième fois," dit-elle avant d'ajouter : "Ma voix a pris de nouvelles couleurs, je suis une autre femme qui s'épanouit et évolue tous les jours."

"L'adrénaline de la performance live où tout peut arriver"

Cette série de concerts créée par le Metropolitan Opera est réalisée à des milliers de kilomètres de là, depuis une régie à New York.

"C'est en live et c'est ce qui change tout," assure Peter Gelb, directeur général du Metropolitan Opera. "Les chanteurs ressentent de l'adrénaline de savoir que des milliers de spectateurs les regardent même s'ils ne sont pas présents dans la salle," poursuit-il. "C'est l'adrénaline de la performance live où tout peut arriver," fait-il remarquer.

Spiritualité et caractère

Le "Chant à la Lune" issu de l'opéra "Rusalka" de Dvořák correspond tout particulièrement à l'une des facettes de la personnalité de Sonya Yoncheva.

"Cet aspect spirituel dans lequel la Lune s'intègre parfaitement, je me suis toujours dit que c'était vraiment romantique," indique la soprano, "parce que nous qui venons du monde slave, nous sommes très spirituels."

"J'aime les rôles qui ont une histoire et beaucoup de caractère et d'expérience pour être capable d'exprimer les choses," affirme Sonya Yoncheva à l'image de celui de Carmen dans le célèbre opéra de Bizet.

Coups de cœur musicaux

"Très souvent, c'est un coup de cœur musical," avoue la jeune femme. "J'écoute un morceau et je me dis : non, impossible pour moi de ne pas le chanter," lance-t-elle dans un sourire.

Parmi ses coups de cœur, "L'Hymne à l'amour" d'Edith Piaf qu'elle a choisi pour clore le concert : "Une chanson très spéciale que j'apprécie tellement," a-t-elle indiqué sur scène avant de rappeler avec émotion, un vers en particulier : "Dieu réunit ceux qui s'aiment."

La performance de Sonya Yoncheva dans le cadre de la série "Met Stars Live in Concert" est disponible en vidéo à la demande. Vous pouvez la regarder en streaming jusqu'au 12 mars.

Retrouvez ici l'interview de Sonya Yoncheva par le directeur général du Met, Peter Gelb réalisée en amont du concert.