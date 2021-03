Les roues de la fortune, ou l'art du recyclage au Rwanda

Un artisan de Kigali recycle les vieux pneus en mobilier de jardin. Un business qui roule !

L'atelier de Jean de Dieu Kamana à Kigali pourrait laisser croire qu'on est dans la cour d'un quelconque garagiste réparateur de pneu.

Ce que font ses ouvriers, c'est presque de l'art. Et c'est surtout très écolo !

Ils donnent une deuxième vie à ces pneus usagés.

Ils mesurent, découpent, percent, tissent, peignent, cousent et assemblent. Et le fruit de ce travail, c'et un magnifique ensemble de mobilier de jardin, comprenant table et chaises

200 dollars

Le maître d'oeuvre, Jean de Dieu Kamana, a ouvert son atelier il y a une dizaine d'années.

« Ce qui m'a donné l'idée, explique-t-il_, c'est de voir les gens qui me rendaient visite et qui s'asseyaient sur des pneus. _Je me suis dit qu'on pourrait peut-être en faire des chaises. J'ai fait mes recherches, et j'ai vu que c'était faisable. Je me suis donc lancé, avec mon propre style ! »

Et ça marche !

Il récupère les vieux pneus l’équivalent de 5 dollars pièce. Cela évite qu'ils finissent au mieux dans une décharge, au pire dans la nature.

Et il vend son mobilier à près de 200 dollars l'ensemble.

Made in Rwanda

Valens Rurenganizi a acheté son mobilier de jardin auprès de Jean de Dieu Kamana.

« Les prix sont très intéressants, dit-il. C'est beaucoup moins chers que si on devait importer ce mobilier. Là, ce sont des objets fabriqués au Rwanda. C'est du mobilier écologique, durable, et je pense que cela devrait séduire une clientèle locale ! »

Les autorités saluent cette initiative qui, à sa manière, lutte contre la pollution.

Le Rwanda est un des pays africains les plus avancés en matière de recyclage et de préservation de l'environnement.