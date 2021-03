Une tasse comestible à déguster comme un dessert

Il est l'heure de faire une pause café pour ce couple d'étudiants tchèques grands amateurs d'Arabica. Zuzane et Miroslav se sont rencontrés à la fac. C'est ensemble qu'ils ont eu l'idée ingénieuse de créer une tasse écologique comestible pour ne pas se priver de boire autant de café qu'ils veulent tout en préservant la planète. "Notre tasse est produite principalement avec de l’avoine et des fibres légèrement sucré, c’est sain pour la santé", explique Zuzana Zverova

Naturelle, peu calorique, cette tasse peut contenir des températures de plus de 85 degrés. Pour donner vie à leur projet les deux étudiants ont créé leur propre startup.

“Nous avons eu l'idée d'une tasse comestible quand nous étions à la fac et que nous avons vu la quantité de papier et de plastique utilisée chaque jour quand les gens buvaient du café. Nous avons décidé de vivre de manière plus écologique et avons alors inventé la méthode "buvez et consommez", ajoute la jeune femme.

Verre à bière en projet

Leur première tasse comestible a été créée il y a deux ans d ans la petite cuisine de leur appartement. Il leur a fallu plus d’un an pour trouver la bonne recette à base de farine, d'amidon, de levure chimique et d'œufs. Le résultat c’est une tasse aux nombreux goûts qui peut contenir du café ou du thé chaud pendant 40 minutes et qui ne fond pas même 12 heures plus tard. Une fois la recette mise au point, il ne restait plus qu' à trouver les soutiens financiers et techniques.

"L’université technique de Prague nous a recommandé d’utiliser la subvention de l’Union européenne pour la science et la recherche qui nous a aidés à développer notre propre technologie de production et notre propre recette", explique Miroslav Myroncuk, le co-fondateur de Cupfee.

Leur projet est également un sujet pour leur diplôme. Les premières tasses ont été produites en Bulgarie. Aujourd'hui 50 cafés les utilisent déjà en République tchèque. Zuzana et Miroslav ne comptent pas en rester là. Dans leurs cartons, un projet de verre à bière au goût fromage et bacon.