"C'est un vrai plaisir d'être ici" : Thomas Pesquet donne des nouvelles de l'ISS

Thomas Pesquet, l'astronaute français a livré ses premières impressions de retour dans la Station spatiale internationale (ISS).

Parti il y a une semaine à bord d'une fusée de SpaceX, il a rejoint l'ISS, où il a déjà séjourné en 2016-2017.

« C'est un vrai plaisir d'être ici, a-t-il confié ce vendredi lors d'une conférence de presse en visio. c'est un peu ma deuxième maison, j’ai retrouvé des amis, j’ai retrouvé mes habitudes, il y a des choses qui ont changées dans la station mais il y a des choses aussi qui sont identiques. »

Après le temps des retrouvailles, les pensionnaires de l'ISS se sont rapidement mis au travail.

« Le but d'être ici, c'est quand même la recherche, avec un peu plus de 200 expériences (232). Pour une mission de six mois, c'est quand même beaucoup ! On est déjà parti à 100 à l'heure et on a un programme chargé qui nous attend. Donc je pense qu'on va tous travailler très fort. Et les six mois vont passer très très vite. »

Actuellement 6 Américains, 2 Russes, 2 Japonais et donc un Français se trouvent à bord de l'ISS. 11 personnes, c'est presque un record.

Il est arrivé que 13 astronautes séjournent en même temps dans cet engin prévu pour 7.

De l'aveu de Thomas Pesquet, ça bouchonne un peu pour aller aux toilettes...