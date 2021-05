Serbie : une prime de 25€ et une pop star pour booster la campagne de vaccination

Pour inciter la population à se faire vacciner, le président serbe a promis une prime de 25€. Et la pop star locale a montré l'exemple.

En Serbie comme ailleurs, la campagne de vaccination est en cours. Des centres d'injections sont installés dans de nombreux sites, comme par exemple dans le plus grand centre commercial de Belgrade.

« Je suis venu ici, explique un jeune homme, car c'est pratique : ce n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. »

« J'habite dans le quartier, ajoute une vieille femme. Et je ne voulais avoir à faire la queue, donc je suis venu ici. »

« Avec ma mère, explique une autre candidate à la vaccination, on a fait une demande pour avoir un rendez-vous dans un centre de vaccination. Mais entre-temps, on a vu qu'il y avait la possibilité de se faire vacciner ici. Donc on est venu tout de suite, sans rendez-vous. »

La prime de 25 €

Pour toucher encore plus de monde, le président serbe s'est engagé à payer les candidats à la vaccination : une prime de 25 euros, versée à ceux qui se seront fait vacciner d'ici à fin mai.

Mais cette initiative est diversement appréciée. Slobodan Cvejić est sociologue, professeur à l'université de Belgrade.

« Je ne suis pas persuadé que la prime de 25 euros va inciter la population à se faire vacciner, dit-il. Cela peut même dans certains cas, susciter une méfiance chez les gens, qui pourraient se dire qu'il y a quelque chose de louche... Et puis je trouve que cela envoie une image assez négative, le fait de tirer de l'argent d'actions sociales. En l’occurrence, il me semble que le fait de se faire vacciner devrait s'apparenter à un acte de responsabilité. »

L'épaule de Jelena Karleusa

Et pour convaincre encore plus la population de se faire vacciner, les autorités ont reçu le soutien de la pop star locale, Jelena Karleusa. Elle, qui était plutôt anti-vax, a accepté de recevoir une injection, sous l’œil des caméras. Une vidéo qui forcément a fait le buzz en Serbie.

« L'enjeu, c'est que les vaccins soient accessibles au plus grand nombre, dit Natasa Stanisavljević, responsable des services sociaux à Belgrade. Plus les gens seront vaccinés, plus on atteindra l'immunité collective. Toutes les initiatives sont les bienvenues, comme celle du président (qui offre une prime à ceux se font vacciner, NDLR). Cela va permettre d'accélérer le processus de vaccination dans le pays. »

6500 morts

A ce jour, près d'un Serbe sur trois a déjà reçu au moins une dose de vaccin (source : CovidTracker).

Les autorités sanitaires rappellent que le fait d'être vacciné ne dispense pas de respecter les gestes barrières, notamment le port du masque.

En Serbie, 700 000 personnes ont été contaminées par le Covid-19, depuis le début de l'épidémie. Et plus de 6500 en sont mortes (source : John Hopkins University).