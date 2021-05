Mykonos, sur le pied de guerre, attend le retour des touristes

Le soleil, le farniente, la fête, des arguments qui ont fait de Mykonos l'une des destinations les plus prisées des touristes en Méditerranée. L'île des Cyclades attend avec impatience de revoir ses plages et ses clubs noirs de monde. Chez les professionnels, l'année 2020 est une parenthèse à oublier.

Andreas Fiorentinos, hôtelier : "Je pense que personne ne peut endurer plus de deux ou trois mauvaises saisons. Mais il ne faut pas oublier que nous avons eu une période très positive de dix ans avec une croissance constante. Si vous n’avez pas investi trop gros et que vous travaillez normalement, vous pouvez supporter quelques mauvaises saisons. Je pense qu'à partir de maintenant, la croissance viable, le développement durable, la capacité de résilience seront des nouvelles notions à prendre en compte ici et les choses seront différentes et de meilleure qualité."

Les hôtels et les restaurants de Mykonos ont beaucoup souffert de la pandémie et des restrictions sur les voyages. Le monde de la nuit aussi, avec des manques à gagner importants et qui ont laissé des traces, notamment dans les discothèques et les clubs de plage.

Dimitris Grammenos, manager du Super Paradise Beach Club : "Ca a été très difficile pour tout le monde, propriétaires et travailleurs saisonniers. Avec l'incertitude de cette saison dans laquelle nous sommes actuellement, certains salariés ont choisi un autre métier, loin de l'hôtellerie, de la restauration et plus généralement du tourisme".

Le PIB grec s'est contracté de 6% l'année dernière avec la dégringolade touristique. Mais le rebond attendu par tous pourrait être spectaculaire, avec +2% cette année et 4% l'année prochaine.

Ioannis Karagiorgas, à Mykonos : "Une autre saison touristique comme la précédente pourrait avoir un impact désastreux sur l'industrie. Pour autant, à Mykonos, les professionnels estiment que la pandémie touche à sa fin et qu'un nouveau boom du tourisme est sur le point d'arriver."