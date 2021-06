Un ciné-concert pour ressentir l'âme de Kyoto, cœur culturel du Japon

Kyoto ville de sons et de couleurs. L'ancienne capitale impériale du Japon a donné de son âme pour un ciné-concert baptisé "Sons de Kyoto". La composition mêle bruitages du quotidien et séquences paisibles et verdoyantes. Elle reflète l'identité musicale si atypique de la ville.

Coeur culturel du pays, Kyoto rayonne à travers le monde avec ses palais impériaux, ses sanctuaires et ses temples bouddhistes. Pour lui apporter encore plus de visibilité, l'agence pour les affaires culturelles du Japon, la ville et son centre d'art ont fait appel au compositeur chypriote Marios Joannou Elia qui a mené à bien ce projet.

"Pour moi, Kyoto représente le Japon", a expliqué l'artiste. "Non seulement, vous pouvez faire l'expérience de toutes ses traditions, que les gens là-bas perpétuent, mais vous pouvez aussi les apprécier dans leur forme authentique, car ils luttent pour les préserver à tout prix".

Vous pouvez découvrir les bruits de leur vie quotidienne et c'est tellement poétique et important. Tout au Japon est lié aux sons Marios Joannou Elia Compositeur

Une réalisation colossale

Pour restituer au mieux l'atmosphère locale, le compositeur chypriote a parcouru la région durant l'automne, car c'est à cette saison que Kyoto dévoile ses plus belles couleurs. Malgré tout, il a été compliqué de retranscrire l'âme d'une ville en quelques titres : "En même temps, j'essaie d'englober son patrimoine, sa culture et sa richesse", dit le compositeur. "Je pense, et de nombreux critiques le pensent aussi, que je présente la ville et la région spécifique comme un portrait nu".

Durant les quelques mois que Marios Joannou Elia a passé à Kyoto, il a enregistré plus de 1 650 sons de la vie quotidienne. Le projet "Sons de Kyoto" est composé de 18 titres.

Bande annonce de "Sons de Kyoto"

La date de diffusion du ciné-concert n'est pas encore connue, mais la bande-annonce et les coulisses du tournage sont d'ores et déjà à regarder sur Youtube (ci-dessus).