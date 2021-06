Un nouveau procès à Paris pour Josu Ternera, le chef historique d'ETA

Cet homme grisonnant de 70 ans, c'est Josu Ternera, le dirigeant historique d'ETA. Son nouveau procès s'est ouvert ce mardi à Paris. Il devra répondre de son rôle joué au sein de l'organisation séparatiste basque entre 2011 et 2013.

Il y a quatre ans, Josu Ternera avait été condamné à huit ans de prison, en son absence. Il a pu demander à être rejugé. L'homme qui comparaît libre est assigné à résidence sous bracelet électronique depuis juillet 2020.

A partir de la fin des années 1970, Josu Ternera, a été le chef politique de l'ETA, tour à tour inspirateur d'une stratégie d'attentats meurtriers puis promoteur de négociations de paix avec l'Etat espagnol.

"Il a une place active et centrale dans la fin de la lutte armée et la dissolution de l'organisation, déclare Me Laurent Pasquet Marinacce, son avocat, et tout le monde sait qu'entre 2011 et 2013 il y a eu des tentatives de négociations de paix à Oslo auxquelles il a participé et on parle de cette période aujourd'hui".

Créée en 1959 sous la dictature de Franco, l'ETA est accusée d'avoir tué au moins 853 personnes durant quatre décennies de violence au nom de l'indépendance du Pays Basque.

Le procès est prévu pour durer deux jours.