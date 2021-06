VIH : “Les hommes forts se font dépister”

Dans la petite nation méridionale du Lesotho, un militant de 19 ans qui a été infecté par le VIH à la naissance rend son statut public pour tenter de persuader les hommes de la région que le fait de se faire dépister et de se faire traiter contre le virus n'est pas un signe de faiblesse.

Rakhantša Lehloebi affirme que nombre de ses semblables et d'hommes plus âgés continuent de cacher leur séropositivité en raison de pratiques culturelles néfastes qui véhiculent l’idée que les vrais hommes doivent régler leurs problèmes en secret, surtout lorsqu'il s'agit de questions de santé sensibles comme le VIH.

Lehloebi a été testé positif à l'âge de cinq ans. Sa maman est décédée de maladies liées au sida et il a été élevé par sa grand-mère maternelle.

Embarrassée et craignant que son petit-fils ne soit victime de discrimination dans leur village de Maphutseng, dans le district de Hoek de Mohale, la grand-mère de Lehloebi ne lui a jamais parlé de sa séropositivité.

"Au lieu de cela, ma grand-mère m'a dit que le médicament antirétroviral était destiné à traiter les nombreux épisodes de saignements de nez que je subissais. Je n'ai appris ma séropositivité qu'en 2017, dix ans plus tard”, raconte Lehloebi dans une interview.

En 2019, il a commencé à participer activement à des programmes de sensibilisation qui encouragent d'autres hommes à se faire dépister.

Rakhantsa Lehloebi, 19 ans, militant contre le VIH, à son domicile de Ha Leqele, dans la capitale Maseru. Molise Molise/ Euronews

Son activisme intervient alors que le gouvernement du Lesotho et ses partenaires de développement s'efforcent aussi de s'attaquer aux raisons pour lesquelles les hommes sont moins enclins que les femmes à se soumettre à un test de dépistage du VIH.

L'adolescent profite de chaque occasion pour encourager ses pairs et les hommes plus âgés à se faire dépister et à commencer immédiatement à prendre des antirétroviraux si leur test est positif.

"Il y a des hommes qui s'enferment actuellement dans leur maison et refusent de consulter un médecin alors qu'ils présentent des signes et des symptômes de maladies sexuellement transmissibles", a déclaré Lehloebi.

Il attribue cette situation à l'éducation des hommes de la région, qui ne doivent pas montrer leurs émotions ni demander de l'aide.

"En tant que jeune homme vivant avec le VIH, je sais à quel point il peut être difficile pour tout homme élevé de démontrer sa virilité en refoulant les choses", assure le jeune homme.

Il admet que cela l'a amené à prendre des risques pour sa santé.

"J'ai moi-même fait défaut à mon traitement à quelques reprises parce que je ne voulais pas que les gens pensent que je suis faible en partageant mes craintes de vivre avec le virus", dit-il.

73 000 enfants devenus orphelins à cause du VIH

De jeunes moutons Lesothans regardent par la fenêtre, le 12 octobre 2005, dans un petit village proche de la ville de Mokhotlong au Lesotho. Fati Moalusi/AFP

Situé dans un paysage pittoresque de collines et de vallées étroites, le village de Maphutseng est devenu le foyer de Lehloebi peu après son troisième anniversaire.

En 2005, sa mère est décédée de maladies liées au sida, ce qui n'a laissé d'autre choix à ses proches que d'envoyer Lehloebi vivre chez sa grand-mère.

"Ma mère était séropositive, mais ne s'est jamais inscrite pour recevoir des antirétroviraux en raison de la stigmatisation", a-t-il déclaré. "Au lieu de l'emmener chez un médecin pour qu'elle s'inscrive à un traitement contre le VIH, ses sœurs l'ont fait passer des guérisseurs traditionnels aux chefs religieux."

Sa mère était séropositive au moment où elle lui a donné naissance en 2002. Elle l'a contaminé et est morte trois ans plus tard.

Lehloebi est l'un des 73 000 orphelins du VIH – des enfants qui ont perdu au moins un parent à cause d'une maladie liée au VIH – au Lesotho. Le pays présente la deuxième plus forte prévalence du virus dans le monde.

Peu après son installation dans le village, Lehloebi a commencé à tomber malade. Il passait régulièrement à l'hôpital sans recevoir de diagnostic clair et était cloué au lit.

Puis, "un jour, ma sœur m'a emmené à Maseru (la capitale) et j'ai fait un test de dépistage du VIH. J'ai été testé positif le 6 mars 2007 et je n'ai pas pu retourner à l'école jusqu'à l'année suivante, en 2008", explique-t-il.

Pourtant, sa famille a décidé de ne pas lui révéler la véritable raison pour laquelle il devait prendre des médicaments antirétroviraux tous les jours.

Il se souvient qu'un jour, on l'a envoyé chercher lui-même les médicaments.

"J'ai demandé à ma grand-mère à quoi servait ce médicament et, en adulte conventionnelle qu'elle était, elle m'a répondu que c'était pour mes saignements de nez constants. Depuis ce jour, je n'ai commencé à prendre les médicaments que lorsque mon nez saignait et je jetais les comprimés restants dans une rivière, car je ne voulais pas que ma grand-mère le sache."

Il soupçonne sa grand-mère d'avoir ensuite partagé le secret de sa séropositivité avec quelqu'un du village, car les gens ont commencé à faire des commérages à ce sujet lorsqu'il était en classe de sixième à l'école.

"J'ai été victime de discrimination. Mes camarades de classe ne voulaient pas parler ou marcher avec moi. Les enfants ne se lavaient pas les mains après moi au robinet de l'école", se souvient-il.

"Je suis devenu un solitaire et ce fut l'année la plus douloureuse de ma vie. J'ai perdu tout intérêt pour mes devoirs et ma scolarité. Je ne comprenais pas ce qui se passait parce que ma grand-mère insistait sur le fait que les médicaments étaient destinés aux saignements de nez et le monde extérieur disait que j'étais séropositif."

Après que Lehloebi a passé avec succès son certificat d'études primaires (CEP) en 2014, sa sœur a pris des dispositions pour qu'il déménage à Maseru, la capitale du Lesotho. Il a donc été transféré de la clinique du village à la Baylor College of Medicine Children's Foundation, un centre créé en 2005 pour aider les enfants vivant avec le VIH.

Du "drame" personnel au militantisme

Le Lesotho est un pittoresque royaume enclavé de haute altitude, encerclé par l'Afrique du Sud. Thaba Tseka/ Euronews

La fondation offre un accès universel aux soins, au traitement et au soutien pour tous les enfants infectés et affectés par le VIH et leurs familles dans tout le Lesotho et organise des réunions hebdomadaires pour les enfants.

"Je ne comprenais toujours pas pourquoi j'assistais aux réunions et j'ai demandé à l'un des participants pourquoi il était là. Il m'a dit qu'il était séropositif et c'est ainsi que j'ai découvert que je l'étais moi aussi", raconte Lehloebi.

À l'époque, il fréquentait le lycée et ne voulait pas être confronté à la même stigmatisation qu'à l'école primaire.

"Je ne voulais pas que les gens sachent ou me voient assister à ces réunions. J'ai vécu un drame grave, mais les professionnels de la Fondation Baylor m'ont beaucoup soutenu et aidé à découvrir qui j’étais vraiment ; à accepter mon statut”, a dit Lehloebi, ajoutant que sa sœur lui a aussi offert un "soutien indéfectible".

Bien que le jeune homme n'ait pas voulu révéler sa séropositivité, il avait le sentiment tenace de vouloir aider d'autres personnes dans une situation similaire à la sienne.

Il a fini par s'associer à ses amis pour créer un groupe de soutien pour les garçons et les hommes qui ont du mal à accepter leur séropositivité ou même à se faire dépister.

Ils ont d'abord demandé conseil à leur supérieur hiérarchique à Baylor, qui les a prévenus "des défis que représente la divulgation publique de notre statut et le fait de devenir des militants".

"En 2020, nous avons annoncé publiquement nos statuts VIH et nous utilisons les réseaux sociaux pour remettre en question les nombreuses idées fausses qui circulent sur le VIH."

Ce sont encore principalement les femmes qui viennent demander de l'aide.

"Très peu d'hommes le font", assure Lehloebi.

Il insiste néanmoins sur le fait qu'"un homme fort se lève et demande de l'aide", plutôt que de "se cacher derrière des portes closes et mourir seul". Et il est optimiste quant à l'évolution de l'attitude des hommes.

"Un homme à la fois, nous finirons par avoir plus d'hommes qui s'ouvrent", a-t-il insisté. Il veut également changer la façon dont les hommes perçoivent leurs relations sexuelles.

L'un des problèmes à l'origine de la propagation du VIH est que "la majorité des hommes veulent prouver leur virilité en ayant des partenaires multiples et je pense que c'est un signe de faiblesse", a déclaré M. Lehloebi.

Là encore, il attribue ce phénomène aux idées sur la masculinité absorbées dès l'enfance.

"Nous devons les aider à redécouvrir le vrai sens de la virilité, car la manière dont nous sommes élevés nous abîme en tant qu'hommes."

"C'est honteux de se déshabiller devant une infirmière"

Malgré sa petite population de deux millions d'habitants, le Lesotho a la deuxième prévalence du VIH la plus élevée au monde après l'Eswatini.

Selon une étude récente du Lesotho Population-based HIV Impact Assessment (LePHIA), la population adulte totale vivant avec le VIH est de 306 000 personnes dont 20,8 % d’hommes.

Les données de LePHIA montrent également que les hommes du Lesotho sont moins susceptibles de subir un test de dépistage du VIH.

Selon les estimations de LePHIA, 71 % des hommes ont déclaré connaître leur statut VIH, contre 81,5 % des femmes. Les hommes ont donc moins de chances d'avoir accès aux services de soins et aux traitements appropriés.

Pour combler cette lacune, le gouvernement du Lesotho et ses partenaires de développement ont mis en place des cliniques pour hommes dans certains établissements de santé très fréquentés, afin d'améliorer l'accès au traitement du VIH pour les hommes. Ces cliniques sont gérées par la Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation (EGPAF), une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis.

"Les hommes ont besoin de cliniques séparées parce qu'ils ont tendance à percevoir les cliniques comme plus accueillantes pour les femmes et les enfants. Ils sont préoccupés par les services fournis par les agents de santé féminins", indique la fondation sur son site web.

Un autre facteur est que "les horaires des hommes ne sont pas compatibles avec les temps d'attente très longs dans les cliniques et avec les services fournis uniquement pendant les heures durant lesquelles ils sont au travail".

Seabata Makoae, assistante sociale de She-Hive, une association de survivantes de la violence sexiste et de personnes affectées par celle-ci, a déclaré dans une interview que de nombreux hommes au Lesotho ne veulent pas faire de test de dépistage du VIH, car cela est considéré comme un signe de faiblesse.

"Beaucoup d'hommes ne veulent pas être vus en train de se rendre dans les cliniques pour y subir un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont la conviction, profondément ancrée et malsaine, que cela les ferait passer pour des hommes faibles".

La militante pour l'égalité des sexes a déclaré que les idées populaires selon lesquelles les hommes doivent à tout prix déprogrammer leurs sentiments ou leurs émotions affectent leurs décisions, même sur des questions sérieuses comme la recherche de services de santé.

Même lorsque les hommes repèrent des signes indiquant qu'ils peuvent être atteints de maladies sexuellement transmissibles, "ils ne se rendent pas dans les cliniques en raison de la stigmatisation".

Certains pensent même "qu'il est honteux pour eux de se déshabiller devant une jeune infirmière".

Les hommes comptent plutôt sur le fait que leurs partenaires féminines se soumettent à un test de dépistage du VIH, soit volontairement, soit lorsqu'elles sont enceintes, et "utilisent les résultats du test de dépistage du VIH de leurs partenaires comme leurs propres résultats", dit Makoae. Ils supposent à tort que le test négatif d'une partenaire indique leur propre statut.

Selon Makoae, la peur d'être considéré comme faible conduit également certains hommes à cesser de prendre les médicaments qui leur sont prescrits pour lutter contre l'infection du VIH.

"Tout cela se résume à la manière dont les hommes ont été élevés, pour résister à la douleur contre vents et marées."

Pour aider à libérer cette répression émotionnelle, She-Hive a mis en place un programme spécial destiné uniquement aux hommes et a créé un espace où les hommes peuvent s'ouvrir.

"_C'est là que nous leur parlons, dans leur propre espace de sécurité, d'homme à homme _–_ et ils sont plus ouverts parce qu'ils n'ont pas peur d'être jugés ou de faire l'objet de moqueries de la part des femmes. Ils connaissent et font confiance au processus : que ce sont des hommes qui partagent entre eux_", explique Makoae.

Il est aussi suggéré aux familles de changer et d’élever les garçons avec des attitudes moins toxiques, un problème profondément enraciné au Lesotho.

"Il y a cette chose avec laquelle nous grandissons en tant qu'hommes Basotho. Un homme n'est pas autorisé à pleurer ou à exprimer sa douleur de quelque manière que ce soit", dit-elle en faisant référence au principal groupe ethnique du pays.

"Nous avons grandi dans un environnement où les garçons sont traités différemment des filles, on apprend aux garçons à s'endurcir alors qu'on dit aux filles qu'il n'y a pas de mal à pleurer et à exprimer ses sentiments."

L'activisme de jeunes hommes comme Lehloebi contribue grandement à faire tomber les barrières qui empêchent les hommes de chercher de l'aide.

"Le fait que des personnes comme Lehloebi parlent ouvertement de leur statut sérologique encouragerait d'autres personnes à se faire dépister et à parler de leur statut", assure Makoae.

"De cette manière, nous encourageons d'autres hommes à adhérer au traitement et nous leur montrons que le fait de solliciter de l'aide ne fait pas de nous un homme vulnérable."

Traduit par Mame Peya Diaw, édité par Raphaele Tavernier.