Le Festival international du film d'animation a rendu son verdict !

"Nous étions ici la première fois il y a 5 ou 6 ans pour présenter le projet et c'est merveilleux d'être de retour ici , de pouvoir le montrer à un public et même de gagner le Cristal, c'est incroyable. On sent vraiment combien les gens sont passionnés par l'animation et le métier. Ils ont été émus par l'histoire mais aussi par la façon dont elle a été réalisée. On sent cet esprit dans la ville, c'est merveilleux".