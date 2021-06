Une région de République tchèque prend une tornade en pleine face : des morts et 150 blessés

Villages en partie rasés, maisons et bâtiments soufflés, véhicules projetés en l'air, incendies... Une tornade d'une violence inouïe, particulièrement dévastatrice a semé la terreur hier dans la région de Moravie, au sud-est de la République tchèque, tout près de la frontière avec la Slovaquie. Plus encore que les énormes dégâts, la "furie" a causé la mort de plusieurs habitants - au moins trois, selon une estimation des urgences -, et en a blessé plus de 150, dont une dizaine grièvement.

Hedvika Kropackova, porte-parole des services locaux d'urgence, a fait le point ce vendredi matin :

Nous n'avons pu malheureusement sauver trois patients (...) Soixante-trois blessés ont dû être hospitalisés, dont dix grièvement atteints (...) Mais il y en aura davantage car nous sommes en train de transporter des personnes blessées durant la nuit Hedvika Kropackova

Hodonin comme "bombardée"

La ville de Hodonin a pris la tornade en pleine face, "bombardée" par des grêlons qui avaient carrément la grosseur de balles de tennis, ont assuré les autorités locales. Il faut donc encore gérer une situation catastrophique sur place, au lendemain du drame.

Une maison de retraite et le zoo de Hodonin ont été détruits, et l'hôpital local a dû recevoir tant bien que mal des dizaines de blessés par vagues successives. La moitié du village de Hrusky aurait par ailleurs été totalement dévastée, affirme le maire de la localité.

Des images tournées ce matin à Luzice par la chaîne de télévision tchèque Brno News CTV :

Des secouristes de pays voisins en renfort

Il est impossible de donner un bilan complet des victimes, des personnes seraient toujours coincées au milieu des décombres, et le déblaiement commence à peine. En plus des nombreux services de secours sur place, le gouvernement tchèque a fait déployer des militaires pour les épauler. Des sauveteurs de pays voisins, autrichiens et slovaques, sont également arrivés sur les lieux de la catastrophe.

Des photographies qui disent tout sur la désolation, la sidération des habitants, l'impuissance des secours même comme celle de ce pompier, épuisé, couché face au désastre :

La région balayée par la tornade a subi de vastes coupures de courant, 78 000 foyers et entreprises tchèques restent privés d'électricité. Ce genre de fléau naturel est pourtant rare dans le pays : il faut remonter à 2004 pour en trouver un semblable, et beaucoup moins fort, qui avait frappé la ville de Litovel, dans l'est.