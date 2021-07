Incendies aux États-Unis : nouvelles évacuations au cours du week-end

no comment

De la foudre, du vent, des températures élevées et une sécheresse sévère : l'Ouest américain est déjà en proie aux incendies. Le Bootleg Fire, un feu en pleine expansion, au sud du lac Tahoe, qui borde la Californie et le Nevada, a franchi une autoroute, entraînant de nouveaux ordres d'évacuation, tandis que le feu menaçait Markleeville, rapportait samedi Associated Press.