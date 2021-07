Covid-19 : le pass sanitaire fait son chemin en Europe

Irlande

Ils étaient fermés depuis un an et quatre mois.. les pubs irlandais ont rouvert leurs portes ce lundi, pour la première fois depuis mars 2020. Mais seules les personnes entièrement vaccinées ou qui se sont remises du COVID-19 au cours des six derniers mois peuvent bénéficier de l'accueil en salle.

"Il y a des règles, dit ce patron de pub, des mesures que nous devons respecter, mais nous essayons de rouvrir normalement, ça nous a manqués, ça a manqué à nos clients aussi".

Italie

En Italie, on commence à se faire à l'idée d'un pass sanitaire pour les petits plaisirs quotidiens, comme déjeuner dans un restaurant ou aller à la salle de sport. Le précieux document sera exigible par de nombreux établissements à partir du 6 août.

France

En France, où l'on enregistre désormais plus de 20 000 nouveaux cas par jour, le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les restaurants et cafés ainsi que dans les trains et les avions. Et le personnel soignant a maintenant l'obligation de se faire vacciner.

Pays-Bas

Pas de passeport vaccinal aux Pays-Bas, où le nombre de nouvelles infections est en baisse, mais des codes couleur pour les pays européens où les Néerlandais ont l'habitude de partir en vacances.

Mark Rutte, Premier ministre néerlandais : "Nous voulons donner plus de certitudes aux personnes voyageant à l'étranger, mais en même temps, pour éviter une résurgence à l'automne, nous voulons durcir l'obligation de test pour les personnes revenant de vacances. Pour nous assurer de minimiser le risque d'augmentation du nombre d'infections en août et en automne".

Belgique

Et puis c'est une première, les marins étrangers peuvent désormais se faire vacciner dans les ports belges. les équipages de passage en Belgique peuvent recevoir l'injection unique du vaccin Johnson et Johnson et repartir en mer vaccinés.