Les incendies qui ravagent la Grèce depuis cinq jours poursuivent leur progression

L'incendie d'Eubée, une ßle montagneuse, est actuellement le plus grave parmi les dizaines d'incendies qui se sont déclarés en GrÚce à la suite de la vague de chaleur la plus longue et la plus intense depuis trente ans.

Il a commencé le 3 août et a traversé cette destination estivale populaire, brûlant hors de contrÎle pendant cinq jours. Des dizaines de maisons et d'entreprises ont été détruites, et des milliers de résidents et de vacanciers ont été évacués.