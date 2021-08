Autriche : le chancelier, Sebastian Kurz, n'accueillera pas d'Afghans

Tandis ce que des milliers de personnes ont manifesté à Paris ou encore Berlin ce week end pour l’accueil des réfugiés, la tendance est tout autre en Autriche.

Sur Twitter, le chancelier Sébastian Kurz s’est exprimé contre.

"Les événements en Afghanistan sont dramatiques mais il ne faut pas répéter les erreurs de 2015", écrit le chancelier. Avec plus de 40 000 ressortissants déjà présents sur son sol, l'Autriche est le pays accueille la plus large communauté afghane en Europe par rapport à la taille de sa population.

Le chancelier suggère l'expulsion de réfugiés d'Afghanistan vers les pays voisins.

Vladimir Poutine redoute des «combattants déguisés»

Plusieurs ex-républiques soviétiques d'Asie centrale partagent une frontière avec l'Afghanistan et la Russie. Le président Vladimir Poutine redoute l'arrivée de combattants qui se cacheraient parmi les réfugiés : "Qui peut se cacher parmi ces réfugiés ? Nous ne le savons pas. Des centaines, voire des centaines de milliers ou peut-être des millions de personnes pourraient vouloir fuir le territoire. Et nous n'avons aucune restriction de visa avec nos plus proches alliés et voisins."

L'Afghanistan fera l'objet de discussions lundi lors d'un sommet en ligne de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire réunissant plusieurs ex-républiques soviétiques, menée par la Russie.