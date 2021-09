Olaf Scholz dans les starting-blocks : l'Allemagne impatiente d'un accord gouvernemental

48 heures après leur victoire aux élections législatives, les sociaux-démocrates allemands ont proposé de d'entamer dès cette semaine des pourparlers pour former une coalition gouvernementale.

Le leader du SPD Olaf Scholz est ressorti des fleurs à la main de la première réunion des nouveaux élus au Bundestag alors que le chef de son groupe au Parlement annonçait les propositions faites Verts et aux libéraux.

Rolf Muetzenich, chef du groupe SPD au Bundestag : "Nous avons invité les Grünen et le FDP à tenir avec nous des discussions exploratoires dès cette semaine s'ils le souhaitent."

De son côté, le dirigeant du parti conservateur bavarois Markus Söder a lâché son allié de la CDU Armin Laschet et ne le soutient plus dans ses velléités de former un nouveau gouvernement.

Selon Markus Söder, c'est désormais le tour du social-démocrate Olaf Scholz de conduire une coalition.

Armin Laschet comptait lui aussi essayer de former une coalition avec les Verts et les libéraux, mais sans l'appui de la CSU, le scénario ne tient plus et laisse à Olaf Scholz le champ libre.