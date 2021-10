"Wild Symphony" : Dan Brown casse les codes avec un livre pour enfants

Il est passé du tout au tout. Plutôt, connu pour ses livres policiers Dan Brown utilise ici poésie, musique classique et images colorées. L'écrivain, célèbre pour The DaVinci Code, est venu à Prague pour présenter son premier livre interactif pour enfants "Wild symphony". Pour l'occasion, il fait lui-même la lecture pendant que l'orchestre national Tchèque joue la symphonie composée par ses soins

"J'ai écrit le premier des morceaux quand j'étais vraiment gosse. J'étais dans les bois et j'ai entendu des grenouilles et ça sonnait comme une musique pour moi. Alors je suis rentré et j'ai écrit une pièce musicale puis un poème pour l'accompagner et je me suis tellement amusé que j'en ai écrit un autre et un autre et un autre. Des années plus tard, j'ai décidé de terminer le projet et d'en faire une grande pièce symphonique avec le livre.", explique l'écrivain.

Le livre est doté d'un QR code qui renvoie sur une application gratuite avec chaque nouvelle musique du livre:

_ "C'était mon idée de rendre la musique disponible via une application. Principalement, parce que c'est pour les enfants et autant que moi, les enfants adorent la technologie et c'était le moyen simple et transparent de diffuser la musique. Et nous avons pensé qu'il était important que la musique soit gratuite pour tout le monde."_

Le projet musical est devenu un véritable outil pédagogique. Avec l'application, les enfants lisent et jouent tout en apprenant des poèmes et des musiques.

Un an après la publication de la Wild Symphony aux États-Unis, le livre a été traduit en 56 langues.