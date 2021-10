Clap de fin pour la 5e édition du festival du film d'El Gouna

La 5e édition du festival du film d'El Gouna en Egypte s'est achevée vendredi soir après huit jours de compétition.

Des couleurs, de la passion et de l'émotion pour la cérémonie de clôture du 5e festival du cinéma d'El Gouna, au bord de la mer Rouge.

Au total, plus de 20 prix ont été décernés.

"L'aveugle qui ne voulait pas voir le Titanic" du Finlandais Teemu Nikki a reçu l'Étoile d'or El Gouna.

"Feathers", primé à Cannes cette année, est couronné "meilleure fiction arabe" du festival.

Omar El Zohairy, réalisateur de "Feathers" : "Je suis tellement heureux de gagner un prix en Egypte, mon pays bien-aimé, je suis un produit de ce pays incroyable, mon film est le produit de ce grand intérêt pour le cinéma, donc je me sens toujours reconnaissant d'avoir la chance de faire partie de ce patrimoine cinématographique".

La cérémonie de clôture a également donné lieu à une double consécration pour le film "Costa Brava, Lebanon" qui a reçu l'étoile verte d'El Gouna et le prix FiPresci.

Myriam Sassine, productrice du film : "Nous sommes très heureux que le film soit là et cela l'aidera à circuler davantage et cela aidera à maintenir la conversation sur le Liban de plus en plus vivante"

"Captains of Za'atari" du réalisateur Ali El Arabi a reçu quant à lui le prix du meilleur documentaire arabe.

Ali El Arabi a déclaré : "Je suis très content, mais ce [prix] n'est pas que pour moi, c'est pour Mahmoud et Fawzi et Ayad et tous les réfugiés du monde entier".

Au total, 52 films et 23 courts métrages issus de plus de trente pays étaient en compétition cette année. Durant le festival, des ateliers et des master-classes pour les talents émergents avaient été organisés via la plateforme CineGouna qui soutient et finance les cinéastes arabes de la région.