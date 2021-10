Covid-19 : flambée en Europe de l'Est et dans les Balkans

Cette année encore, la lutte contre le Covid-19 est l'un des points centraux du G20, qui se déroule ce weekend à Rome. Les dirigeants devraient souscrire à l’objectif de l’OMS : atteindre 70% de vaccination dans le monde d'ici à la mi-2022, même si pour l'heure, seule 5% de la population des pays les plus pauvres a reçu une dose : "Nous pensons qu'il nous manque encore 20 milliards de dollars pour accélérer les vaccinations et atteindre l'objectif de 40 % de personnes vaccinées, au moins, dans tous les pays d'ici la fin de l'année, 70 % d'ici le milieu de l'année prochaine.", a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI.

La hausse mondiale des contaminations est essentiellement le fait de l'Europe, qui a vu les nouvelles contaminations augmenter de 14% cette semaine. La situation s'y détériore depuis un mois et demi. Les pays enregistrant les plus grosses accélérations de la semaine (parmi ceux avec au moins 1.000 contaminations quotidiennes) se situent tous en Europe et principalement dans l'Est: en République tchèque (+101%, 4 100), en Hongrie (+92%, 2 600), au Danemark (+80%, 1 500), en Pologne (+70%, 6 100) et en Croatie (+65%, 3 100) ou encore en Slovaquie (+63%, 3 400).

En Ukraine, les taux de contaminations et de mortalité atteignent des sommets, alors que moins de 17% des habitants ont été entièrement vaccinés. En cause, une certaine méfiance de la population, d'où cette déclaration du présidentVolodymyr Zelenskyy : "Je vous demande fermement d'éteindre les réseaux sociaux et d'allumer vos cerveaux".

La Croatie elle a enregistré plus de 4 300 nouvelles contaminations, des taux qui n'avaient pas été atteint depuis novembre 2020. Face à cette augmentation, le gouvernement a décidé de renforcer les contrôles des gestes barrières dans les lieux publics, et appelle à la vaccination. Aujourd'hui, près de 46% des Croates ont reçu les 2 doses de vaccins.

La Pologne est encore loin des chiffres de novembre ou mars dernier, mais la reprise épidémique inquiète. Vendredi, 9 387 nouveaux cas et 102 décès ont été signalés. Le ministère de la santé a appelé les Polonais a respecter scrupuleusement le port du masque, et à poursuivre la vaccination, qui atteint près de 57%.

La Russie a enregistré 44.265 décès liés au Covid-19 en septembre, a annoncé vendredi l'agence des statistiques Rosstat, un chiffre presque deux fois supérieur à celui établi par le gouvernement pendant la même période.Le bilan total de la pandémie en Russie s'établissait à près de 450 000 morts fin septembre, selon Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au virus.