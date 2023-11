Énergies renouvelables : Olaf Scholz promet quatre milliards pour l'Afrique

Par Euronews avec AP, AFP

Le chancelier allemand Olaf Scholz promet quatre milliards d'investissement pour soutenir les projets liés aux énergies renouvelables en Afrique.

PUBLICITÉ

Olaf Scholz promet plus de quatre milliards d'euros pour soutenir les projets liés aux énergies renouvelables en Afrique.

L'Allemagne prévoit de débloquer les fonds d'ici 2030.

Le chancelier en a fait l'annonce à Berlin lors du "G20 compact with Africa", un sommet dédié à promotion des investissements en Afrique.

Olaf Scholz, chancelier allemand : "Bienvenue à Berlin. L'avenir de l'Europe est inextricablement lié à l'avenir de notre continent voisin. Il est particulièrement important pour nous de continuer à développer ce partenariat économiquement. Le Compact avec l'Afrique du G20 crée le cadre de ce partenariat économique".

Les leaders africains soulignent la forte poussée des investissements chinois dans les économies du continent.

Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine : "Lorsque je visite des pays africains, je constate qu'essentiellement, ce sont les Chinois qui construisent les infrastructures... Peut-être que les Chinois ont été plus audacieux. Peut-être qu'ils ont plus de vision. Et peut-être qu'ils ont mis leur foi dans le potentiel de l'Afrique."

Sur ce dossier, le président de l'Union africaine Azali Assoumani espère un rééquilibrage et une compétition positive" entre l'Europe et la Chine.

Selon lui, l'Afrique "a géré avec un peu de difficulté" son passé avec l'Europe et, de son côté, la Chine en "a tiré toutes les leçons" et a réussi à se faire "une place très importante" en matière d'investissements.