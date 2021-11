Sur les murs, les maillots mais surtout dans les coeurs : Diego Maradona est encore partout à Naples. Et ce jeudi, premier anniversaire de la mort du "Pibe de Oro", une statue sera installée devant le stade qui porte son nom pour célébrer le lien "éternel" entre la ville et le plus napolitain des Argentins.

Dès la gare, "Diego" interpelle le visiteur, depuis la boutique officielle du Napoli. Sur le maillot en vitrine, le visage de la star décédée il y a un an à l'âge de 60 ans apparaît au coeur d'une empreinte digitale.

Symbole de "l'héritage laissé par la légende argentine", dont les exploits sont pour toujours dans les mémoires, la tunique commémorative est portée par les joueurs du club en ce mois de novembre. Produite en série limitée, elle est vendue au profit d'"oeuvres de bienfaisance"... et épuisée sur le site du club.

Le joueur de Naples Dries Mertenst lors d'un match de Serie A contre Vérone le 7 novembre 2021 Alessandro Garofalo/LaPresse

Pour le visiteur en quête des souvenirs, l'immense fresque à l'effigie du joueur bondissant, peinte dans les années 1990 au coeur des populaires "quartiers espagnols", constitue généralement la première étape du pèlerinage.

Suivent le plus souvent des haltes devant une foule de dessins sur les murs et les affiches du film "La main de Dieu" - référence à l'expression devenue culte du joueur pour qualifier son but marqué volontairement de la main en demi-finale de la Coupe du monde 1986 - l'hommage de Paolo Sorrentino au Naples des années 1980, en salles ce mercredi en Italie.



Diego et les "gens normaux"

"C'était important de venir", assure Aïcha, 17 ans, qui a bravé la pluie pour venir découvrir le fameux "murale", sur cette esplanade dédiée au culte du "Dieu" Maradona, avec photos, drapeaux, maillots et autres reliques.

La jeune femme est venue de Bari (Pouilles) en famille pour "voir la façon dont la ville se souvient de lui", confie-t-elle à l'AFP.

"On voit qu'il n'y a pas seulement les maillots de Naples mais de la plupart des équipes avec lesquelles il a joué, et des photos du joueur, mais aussi de l'homme. C'est intéressant de voir comment les gens normaux, pas seulement les supporters, ont tissé un lien avec lui."

Facundo Perez, 26 ans, un Argentin vivant en Europe, est aussi spécialement venu à Naples pour "saluer" Maradona, un an après sa mort.

"Pour moi Diego est un dieu, voir les drapeaux et le fait qu'il ait conquis le coeur de Naples... c'est fou. Je suis venu ici pour me rendre compte combien les gens l'aiment", observe-t-il.

De nouvelles images de l'icône fleurissent régulièrement au pied du Vésuve. Le street artiste Mario Casti, déjà auteur d'une "dizaine" d'entre elles depuis un an, était encore à pied-d'oeuvre cette semaine pour en finaliser une nouvelle, pour l'anniversaire.

Maradona, idole de tous les Napolitains, a aussi inspiré le sculpteur Domenico Sepe, dont l'oeuvre sera installée jeudi devant l'ex-stade San Paolo, rebaptisé en décembre dernier du nom de Maradona.

"Dieu grec"

"L'oeuvre est née d'une exigence personnelle. A l'annonce de sa mort, quelque chose est venu à manquer dans ma vie quotidienne. Et en tant que Napolitain mais aussi tifoso du Napoli et sculpteur, j'ai décidé de lui rendre hommage avec une oeuvre qui lui offre l'éternité", explique-t-il à l'AFP, en couvant du regard la sculpture à peine finalisée - le ballon vient d'être fixé - dans une fonderie du quartier Pianura.

Sculpteur de veine classique, il a voulu faire de Maradona un _"Dieu grec" _: le bronze campe le joueur, regard concentré et jambes de feu, lancé dans une course folle ballon au pied, sur un terrain à la forme de l'Argentine.

On y reconnaît le "Diego" champion du monde avec l'Albiceleste en 1986, mais vêtu du maillot napolitain, emblématique N.10 dans le dos. Maradona, tout en muscles, y apparaît quasiment à "taille réelle", précise-t-il.

Une autre statue sera installée dans le stade dimanche avant le match contre la Lazio Rome.

Cette rencontre, les joueurs la disputeront à nouveau avec le fameux maillot à l'effigie de l'idole. Même si, pour la ville, le plus bel hommage serait de remporter le titre national, le "Scudetto" décroché seulement à deux reprises dans l'histoire du club. C'était en 1987 et 1990, avec Diego.