C'est un trésor que la maison Sotheby's va mettre aux enchères cette semaine : l'une des deux tiares ayant appartenu à Joséphine de Beauharnais, la première épouse de Napoléon Bonaparte, est exposée à Londres. La tiare pourrait atteindre au moins 350 000 euros. Elle est fabriquée en or et en émail, dans le plus pur style empire.

"Vous avez le diadème, la coiffe et les boucles d'oreilles, présente Kristian Spofforth, expert en bijoux de Sotheby's. Ce sont des pierres taillées de la plus haute qualité qui, selon nous, ont appartenu à l'impératrice Joséphine et qui ont été réalisées par un joaillier vers 1805. Le style de ces bijoux est très évocateur de l'époque néoclassique."

Une amoureuse des hommes et du luxe

Lors de son couronnement, de la main de son mari, Joséphine portait une magnifique couronne. Cette épouse volage aimait le luxe, comme Napoléon 1er. En à peine six ans, Joséphine a dépensé plus de 25 millions de francs de l'époque en bijoux et vêtements. Ne pouvant donner d'enfants à Napoléon 1er, bien qu'elle en ait eu deux d'un premier mariage, elle est contrainte au divorce en 1809 après une union de 13 ans.

La vente de ses bijoux aura lieu le 7 décembre à Londres.