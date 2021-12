Plus de 200 skieurs et snowboarders déguisés en Père Noël ont dévalé les pistes du Maine, aux Etats- Unis, dimanche dernier pour une action caritative.

Les participants se sont inscrits à l'avance à l'événement et ont fait don d'au moins 20 dollars, ce qui a permis de récolter plus de 5 000 dollars pour une organisation locale à but non lucratif, le River Fund.

Chaque skieur ou snowboarder devait fournir son propre costume complet de Père Noël comprenant une veste, un pantalon et un chapeau rouges, sans oublier la barbe.

Nombre d'entre eux ont complété leur tenue par des cloches de traîneau qui ont retenti lorsqu'ils ont glissé sur la neige.

L'organisation River Fund Maine a pour objectif d'aider les jeunes de la région dans le cadre d'activités éducatives et récréatives.