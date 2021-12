Mise en place de nouvelles restrictions sanitaires en Europe, colère en Belgique et au Danemark

Cette semaine, plusieurs pays européens imposent de nouvelles mesures anti-Covid, allant du confinement des personnes non-vaccinées aux restrictions de déplacement.

Exemple, en Irlande, où Dublin oblige désormais tous les voyageurs à présenter un test négatif pour pouvoir entrer dans le pays, avant de devoir en refaire un autre, une fois sur le sol irlandais. Une mesure sanitaire accompagnée de bien d'autres... A partir de demain, 7 décembre, jusqu'au 9 janvier, par exemple, les discothèques irlandaises devront fermer et la distanciation sociale sera rétablie dans les pubs, restaurants et hôtels, avec service en salle uniquement et six personnes maximum par table. C'est le retour à la demi-jauge pour les lieux culturels et les événements sportifs, où le port du masque est obligatoire. Et le gouvernement conseille même de limiter à quatre foyers maximum les rencontres à domicile.

En Suisse, le gouvernement a finalement fait volte-face. Il envisageait la mise en quarantaine de tous les voyageurs arrivant par les airs, puis il a décidé d'imposer des tests de dépistage supplémentaires.

Jusqu'au 24 janvier, le Pass sanitaire sera exigé pour toute activité en intérieur et le masque sera obligatoire dans tous les espaces intérieurs ouverts au public. La durée de validité des tests rapides antigéniques pour bénéficier d'un Pass sanitaire est réduite à 24 heures.

Au Royaume-uni, à partir de demain, mardi, des tests négatifs seront aussi obligatoires pour toute personne entrant dans le pays. Elles devront également passer un test PCR avant la fin de leur deuxième journée sur le sol britannique et devront s'auto-isoler au moins jusqu'à ce que leur résultat négatif revienne.

Manifestations de colère

Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ces restrictions sanitaires. Dimanche, au Danemark, des centaines de personnes ont manifesté leur colère dans les rues de Copenhague après les dernières annonces. Le gouvernement a réintroduit le port du masque obligatoire dans certains lieux et dans les transports publics, et propose la vaccination aux enfants âgés de cinq à onze ans.

Plus tôt dans la capitale belge, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur des manifestants qui tentaient par milliers de se rendre au siège de l'Union européenne.

La Belgique a annoncé vendredi la fermeture des écoles maternelles et primaires, pour les congés de Noël, avec une semaine d'avance pour contrer la reprise épidémique. Elle a également imposé le port du masque en classe aux enfants à partir de six ans. Les discothèques ont été fermées et la population est incitée à limiter au maximum ses contacts et activités en intérieur.