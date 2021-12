Marché de Rungis : le "ventre de Paris" fébrile à l'approche des fêtes

A l'approche des fêtes de fin d'année, l'effervescence monte à Rungis, aux portes de Paris. "Le ventre de la capitale française" se présente comme le plus grand marché au monde de produits frais. Et malgré la crise du Covid qui se prolonge et les restrictions qui se multiplient, l'ambiance reste à l'optimisme. Celui que l'on surnomme ici "le roi de la volaille" prévoit même des pénuries de fois gras.

"On va avoir une rupture dans le canard gras, le fois gras, ça c’est sûr, le foie gras de canard, le magret de canard, ça ça va être très compliqué. Le restant on a des quantités et des mises en place qui ont été faites, on a les volumes en face, et donc voilà on attend" explique Gino Catena.

Pour d'autres produits, comme la viande ou des fruits exotiques, les carnets de commande se remplissent plus difficilement.

"Cette année à cause des raisons sanitaires, ça a un peu du mal à démarrer. Après la qualité de la marchandise est au rendez-vous, malgré l’augmentation des prix du fret. Vous avez quand même des produits de qualité, frais, et on se bat pour avoir des bons prix", dit Guillaume Pudewil, revendeur de fruits exotiques.

Malgré les incertitudes économiques, de nouvelles tendances se profilent sur les tables des fêtes. A Rungis, on découvre par exemple l'huître végétale ou encore des œufs de saumon sans saumon. De quoi alimenter les débats en familles.