Vaccins : L'UE et la Pologne volent au secours des pays de l'Est partenaires de l'Europe

La Commission européenne a signé avec Varsovie ce lundi un accord sur le versement de 35 millions d'euros à la Banque centrale polonaise pour aider à fournir des vaccins aux membres du Partenariat Oriental, qui se réunit en sommet ce mercredi.

L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine devraient ainsi bénéficier de plus de doses de vaccins et d'un meilleur réseau de distribution.

Olivér Várhelyi, Commissaire européen au Voisinage et à l'Elargissement : "Seule la vaccination peut nous sauver tous. Et nous parlons de nos pays partenaires de l'Est, où le taux moyen de vaccination n'est que de 28 %. Il est donc grand temps de les aider à augmenter le taux de vaccination et à vacciner tout le monde".

La Pologne va ainsi jouer les intermédiaires et répartir, en accord avec les laboratoires, les doses de vaccin disponibles en fonction des besoins des pays de ce Partenariat Oriental. Les fonds versés à la Banque centrale serviront à compléter les achats de vaccin si ces pays sont en manque de fonds. Le programme court jusqu'à 2023 ou épuisement de l'enveloppe européenne.