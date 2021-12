La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 sur la Seine

Tony Estanguet, patron des Jo de Paris 2024, débarquant d'une péniche sur les quais de Seine... La mise ne scène ne pouvait être plus claire, car oui, c'est officiel, la cérémonie d'ouverture des jeux de Paris ne se déroulera pas dans un stade, mais sur la Seine le 26 juillet 2024. Une première dans l'histoire des JO d'été.

Tout commencera ainsi, plus de 160 bateaux accueilleront les sportives et sportifs pour défiler sur la Seine entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna en plein cœur de Paris...

"La cérémonie d'ouverture c'est le principal marqueur. Il y a 1,5 milliard de personnes qui vont regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, forcément on a envie qu'ils comprennent tout ce que la France représente aujourd'hui, tout ce qu'elle a apporté à l'histoire des Jeux. On ne veut pas être 'seulement' la 33e édition des Jeux, on veut quelque part être un nouveau modèle d'organisation des Jeux, du sport dans la ville : capitaliser sur les valeurs du sport, capitaliser sur les valeurs de la France pour proposer un modèle de célébration des Jeux absolument inédit" a expliqué Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jo de Paris-2024.

"Il y aura beaucoup de gens qui pourront venir, 600 000 personnes voire plus, qui viendront assister en direct à cette cérémonie, c'est du jamais vu et c'est justement ce partage que l'on voulait, bien sûr dans des conditions de sécurité qui doivent être garanties et on y travaille beaucoup" a assuré la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Le long des 6 km du fleuve, les ponts serviront de scènes à des sportifs et des artistes, suspendus ou non. Des jeux de lumières et des hologrammes sur l'eau et sur les toits marqueront les esprits promet le comité d'organisation qui fourmille d'idées... Après le défilé fluvial, les sportifs et les officiels, y compris les chefs d'Etat, se rejoindront en contrebas de l'esplanade du Trocadéro pour un opéra éphémère. Le cadre est posé, il n'y a plus qu'à...