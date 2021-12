Pologne : le Parlement adopte une loi controversée sur les médias

Les députés polonais ont adopté vendredi une loi controversée, considérée par les critiques comme une tentative du gouvernement populiste de droite de réduire au silence la chaîne d'information indépendante TVN24, contrôlée par l'américain Discovery, vote immédiatement blâmé par Washington.

Le gouvernement affirme que la loi, qui a été adoptée par la chambre basse malgré les objections du Sénat, protégera le paysage médiatique polonais contre des acteurs potentiellement hostiles, comme la Russie.

Pour entrer en vigueur, la loi qui a été approuvée lors d'un vote surprise par 228 voix, contre 219 voix défavorables, attend maintenant la signature du président polonais Andrzej Duda.

Selon l'opposition, son adoption s'est déroulée en violation des règles parlementaires et de droit.

Le chargé d'Affaires de l'ambassade des États-Unis à Varsovie a immédiatement réagi au vote.

"Les États-Unis sont extrêmement déçus par l'adoption aujourd'hui du projet de loi sur les médias par le Parlement polonais", a écrit Bix Aliu sur Twitter.

"Nous attendons du président Duda qu'il donne suite à ses déclarations précédentes et qu'il utilise son leadership pour protéger la liberté d'expression et d'entreprendre", a-t-il ajouté.

Selon le groupe Discovery "une attaque sans précédent contre les médias libres a eu lieu à la Diète" (chambre basse du Parlement, ndlr).

"Cette action est dirigée contre le plus grand et le plus important allié de la Pologne, car ce sont les États-Unis sur lesquels reposent la sécurité et une grande partie de l'économie polonaise", a déclaré Discovery dans un communiqué.

"TVN Discovery Group et Discovery Inc. sont déterminés à défendre leurs investissements en Pologne et utiliseront tous les moyens légaux pour assurer la poursuite de la mission de nos médias en Pologne", a encore indiqué Discovery espérant que le président polonais "opposera son véto" à cette loi, "comme il l'avait déjà annoncé".

La loi empêchera les entreprises n'appartenant pas à l'Espace économique européen de détenir une participation majoritaire dans les entreprises de médias polonais.

Cela obligerait notamment le groupe américain Discovery à vendre sa participation majoritaire dans TVN, l'un des plus grands réseaux de télévision privés de Pologne. TVN24 est sa chaîne d'information en continu et est considérée comme critique envers les conservateurs au pouvoir.

Le Sénat, où l'opposition est majoritaire, avait voté contre la loi en septembre. La loi avait été initialement approuvée par la chambre basse en août.

À l'époque, les États-Unis s'étaient déclarés "profondément troublés" par ce texte et avaient mis en garde contre son impact potentiel sur la liberté de la presse en Pologne et sur le climat commercial pour les investisseurs étrangers.

Washington avait alors demandé au président Andrzej Duda de s'opposer au projet de loi.

Il s'agit d'une loi importante pour le parti populiste Droit et justice (PiS) et son président Jaroslaw Kaczynski qui contrôle déjà la télévision publique TVP, devenue un média de propagande gouvernementale, et une grande partie de la presse régionale.