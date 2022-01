L'Indonésie prévoit d'appeler sa nouvelle capitale "Nusantara"

L'Indonésie prévoit de nommer sa nouvelle capitale Nusantara, qui se traduit par "archipel", lorsque les bureaux du gouvernement seront transférés dans la province de Kalimantan oriental depuis Jakarta, sur l'île de Java.

Le nouveau nom avait été sélectionné parmi plus de 80 options par Widodo et a été choisi parce qu'"il reflétait la géographie de l'Indonésie et était emblématique au niveau international", a déclaré Suharso Monoarfa, ministre de la planification du développement national.

Certains ont souligné que le choix pourrait s'avérer déroutant puisque Nusantara est également utilisé pour désigner la nation de l'archipel dans son ensemble. D'autres se sont demandé pourquoi Nusantara, un vieux terme javanais, avait été choisi lors de la construction de la nouvelle capitale à Kalimantan.

Déplacer la capitale

Le président Joko Widodo a annoncé pour la première fois le projet de déplacer la capitale indonésienne en 2019, dans le but de soulager les énormes défis environnementaux auxquels Jakarta est confrontée, et de redistribuer la richesse. Le déménagement a été retardé en raison de la pandémie, mais pourrait avoir lieu en 2024.Le gouvernement espère qu'il réduira le fardeau de Jakarta, une ville de 10 millions d'habitants, qui est notoirement congestionnée, et subit des inondations régulières.

Dans le cadre du projet, Jakarta restera le centre commercial et financier du pays, mais les fonctions administratives du gouvernement seront transférées à Kalimantan, qui se trouve à environ 2000 kilomètres au nord-est de Jakarta.

Les écologistes ont averti que cette décision risquait d'accélérer la pollution dans le Kalimantan oriental et de contribuer à la destruction des forêts tropicales qui abritent des orangs-outans, des ours malais et des singes à long nez.