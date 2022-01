François Baroin rejoint le privé et prend la tête de Barclays France. La banque britannique le nomme président de sa filiale française. Un poste de représentation, non exécutif, créé pour l'ancien ministre du Budget, de l'Economie et des Finances et maire de Troyes.

François Baroin "dispose d'une connaissance de l'écosystème politique et économique français quasiment inégalée", indique Raoul Salomon, directeur général de Barclays en France et responsable des activités de marchés pour toute l'Europe.

"Il connaît beaucoup de gens, il a entretenu des relations avec beaucoup de dirigeants et d'entrepreneurs dans sa vie passée", notamment de ministre de l'Economie, dit-il à l'AFP, ajoutant qu'"il apporte une compréhension un peu plus globale et des accès" à ces chefs d'entreprises.

Sa mission ? Participer au développement des relations avec les grands clients de la banque et à la promotion de toutes les activités et solutions proposées par Barclays en France, selon un communiqué.

François Baroin exerçait depuis 2018 un rôle de conseiller extérieur au sein de la banque, principalement sur les métiers de banque d'affaires.

Ancien parlementaire, il a été plusieurs fois ministre de gouvernements de droite entre 2005 et 2012, notamment de l'Intérieur, du Budget et de l'Economie et des finances. Il dirigeait jusqu'en 2021 la puissante Association des maires de France (AMF).

La banque britannique emploie environ 300 personnes en France, avec une activité de banque d'affaires mais aussi d'investissement, de financement et de banque privée.