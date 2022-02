Développer la prospérité et empêcher l'immigration illégale font partie des thèmes à l'ordre du jour du sommet Union européenne-Union africaine les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles.

Dans cette édition d'euronews Witness, la journaliste Valérie Gauriat nous emmène au Sénégal pour voir comment ces deux sujets sont étroitement liés. Elle s'est rendue à Saint-Louis, un haut lieu de la pêche où les professionnels font face à un épuisement des ressources halieutiques. Alors qu'ils sont nombreux à accuser l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal de mettre en péril leurs moyens de subsistance, la crise pousse de nombreux jeunes à rejoindre illégalement l'Europe.

À mon arrivée dans la ville côtière de Saint-Louis après quatre heures de trajet depuis Dakar, la capitale du Sénégal, je ne peux pas m'empêcher de sourire, impatiente de découvrir à quoi cette ville ressemble aujourd'hui. Les souvenirs de ma précédente visite, il y a une vingtaine d'années, dans ce haut lieu du tourisme et de la pêche, sont encore bien présents dans mon esprit. Je me rappelle des innombrables pirogues multicolores accostant sur le rivage de sable blanc baigné de soleil de la côte Atlantique, des dizaines d'équipages de fiers pêcheurs lébous, les plus réputés du Sénégal, débarquant des caisses remplies à ras bord de poissons, mais aussi des femmes suivies par des hordes d'enfants joyeux, se bousculant pour obtenir leur part pour la transformation ou la vente locale.

Mais ces scènes appartiennent désormais à un autre temps. Rongée par l'érosion et couverte de détritus, la bande de sable de la Langue de Barbarie a depuis, été désertée par les bateaux de pêche qui à présent, débarquent leurs prises sur les rives du fleuve Sénégal.

L'agitation est toujours là, mais la joie dont j'avais été témoin il y a si longtemps a été remplacée par de la colère. "Le poisson est pourri, les bateaux étrangers polluent la mer," s'écrit une poissonnière en agitant des poissons désespéramment petits devant ma caméra.

"On repart comme on est venues, sans rien !" lance une autre à ses côtés en nous montrant les seaux vides qu'elle ramènera chez elle.

"Ce sont ces accords qui raclent tous les poissons"

L'épuisement des ressources est imputé aux pêcheurs étrangers : "Leurs bateaux gênent la pêche, ils polluent la mer et attrapent tout ce que nous avions l'habitude d'attraper," déclare Kala, un capitaine de bateau de pêche, avant d'embarquer dans sa pirogue avec son équipage. Moustapha Dieng, pêcheur à la retraite et héros local, nous écoute. Il dirige deux syndicats de pêcheurs traditionnels.

Alors qu'il dénonce les pratiques illégales de nombreux navires chinois opérant dans la zone, il est encore plus furieux au sujet de ce qu'il croit être les effets néfastes de l'accord de pêche entre l'UE et le Sénégal qui permet aux navires européens de pêcher le thon et le merlu au-delà de la zone des 6 milles nautiques (12 km) réservée à la pêche traditionnelle.

"Les Européens qui sont dans la pêche du thon sont obligés de venir acheter ou faire pêcher des poissons juvéniles qui devaient grandir pour repeupler les océans pour qu'ils servent d'appâts vivants," explique-t-il. "Les bateaux qui pêchent le merlu font du chalutage de fond or cette pratique est interdite en Europe !" s'insurge-t-il. "Ce sont ces accords qui raclent tous les poissons et qui créent une concurrence déloyale avec la pêche artisanale !" gronde-t-il alors que le groupe de pêcheurs à ses côtés acquiesce de manière unanime.

Au lendemain de notre première rencontre, je retrouve le capitaine Kala, de retour de sa sortie en mer. On peut lire l'épuisement dans son regard comme dans celui de son équipage. "Rien, il n'y a rien," déplore-t-il. "Il y avait beaucoup de bateaux pas loin de nous : des navires espagnols et chinois. Ils sont là, à 7 km des côtes, ce n'est pas normal qu’ils passent par là," fait-il remarquer.

"Certains de nos enfants sont arrivés en Europe, d’autres non"

La situation est tout aussi tendue pour Amina qui travaille dans la transformation traditionnelle de poissons. Elle et ses proches se sont installés à Saint-Louis après avoir quitté leur village de pêcheurs frappé par la crise, à six heures de route de là, dans l'espoir d'y trouver de quoi mieux vivre. En vain.

"À part aujourd’hui, en deux mois on n'a pu transformer aucun poisson, on est tellement fatigué," précise-t-elle. "Si cela ne dépendait que de nous, on chercherait de l’aide contre ces bateaux pour qu’on les arrête et qu’on fasse tout pour qu’on puisse avoir du poisson : il n’y a plus de poissons," dit-elle avant d'ajouter : "On a même envoyé certains de nos enfants par pirogue en Europe. Il y en a qui sont allés en Espagne. Certains sont arrivés et d’autres non."

Une ombre passe sur son visage. Trois de ses fils sont partis. Un seul a réussi à gagner l'Espagne. Un autre est porté disparu. Il y a quatre mois, elle a appris qu'un troisième était mort en mer.

"Pas de concurrence" selon l'UE

L'ambassadrice de l'Union européenne à laquelle j'ai parlé à Dakar ne connaît que trop bien les griefs exprimés par les communautés de pêcheurs. Mais elle insiste sur le fait que l'accord de pêche contribue à la durabilité des ressources. "Cet accord repose essentiellement sur l'existence d'un surplus de ressources et si ce surplus de ressources n'existe pas, l'accord de pêche ne peut pas être mis en œuvre," assure-t-elle.

"La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les espèces dont il est question - le merlu, le thon - sont des espèces qui ne sont pas des espèces pêchées par les pêcheurs artisanaux sénégalais, donc, il n'y a pas de concurrence," insiste-t-elle.

Des arguments qui ne convainquent pas les pêcheurs de Saint-Louis. Les jeunes que je rencontre sont catégoriques. "Une fois que tu as vendu le poisson, il ne reste presque plus rien, aucun bénéfice ! Et on n'a pas d’autre métier. Depuis tout petit, on ne connaît que la mer, on ne dépend que d’elle," lance un jeune homme. "Personne ne va rester ici, on partira tous en Espagne !" promet-il en colère. Ses amis autour de lui font immédiatement de même.

Des perspectives au Sénégal

Des programmes d’aide à l’emploi dans le secteur privé soutenus par l’Union européenne visent à donner une alternative aux jeunes candidats à l’exil européen toujours plus nombreux.

Abibou Ka a recruté plusieurs d’entre eux après les avoir pris en stage dans son restaurant appelé Darou Salam. Cet entrepreneur énergique et jovial est convaincu que c’est dans leur pays que les jeunes pourront construire leur avenir. "Ce qu'on veut, c’est transmettre ce qu'on a aux jeunes, pour qu’ils aient cette volonté pour que demain, ils puissent faire quelque chose," assure-t-il.

Un rêve que partage Younouss, l'un de ses protégés qu'il a nommé sous-chef de son restaurant. Il fait partie des nombreux jeunes qui ont tenté de rejoindre l'Europe en bateau avant d'être repris par les garde-côtes. Une chance, reconnaît-il aujourd'hui.

"J’ai des copains, l’année dernière, qui ont chaviré, c’était très dur ce moment là," se souvient-il avec tristesse. "Je n’ai pas de regrets parce que maintenant, je mène ma vie, j’ai des projets pour avoir quelque chose qui est à moi," souligne-t-il.

Avoir quelque chose à soi est une chance encore réservée à une minorité de jeunes à Saint-Louis. C'est pour cette raison que Kala, le capitaine, un trentenaire solide et calme, me dit veiller à ce que tous ses enfants aillent à l'école. Il ne veut pas qu'ils suivent la tradition familiale et deviennent pêcheurs, ni qu'ils appliquent le mot d'ordre en wolof que j'ai entendu dans la bouche de tous ceux qui rêvent de rejoindre l'Europe : "Barça mba barzakh", "Barcelone ou la mort."