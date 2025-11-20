Un demi-siècle s'est écoulé depuis sa mort, mais en Espagne, l'ombre de Francisco Franco est encore, sans aucun doute, longue. Ces derniers temps, coïncidant avec la montée de l'extrême droite chez les jeunes et l'explosion des réseaux sociaux, on assiste à un "révisionnisme" autour de son héritage qui conduit beaucoup à se demander s'il n'est pas vrai qu'"avec Franco, on vivait mieux".

En ce moment, je crois qu'il y a un discours sur la nostalgie qui - bien articulé par des questions réactionnaires - vend un passé qui n'a pas existé", explique Javier Lorente, professeur de sciences politiques à l'Université Rey Juan Carlos, à "Euronews". "Je pense que la nostalgie est utilisée comme un instrument plutôt que comme une cause.

Selon les données du dernier baromètre du Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 21,3 % des Espagnols jugent actuellement "bonnes" (16,8 %) ou "très bonnes" (4,5 %) les années de la dictature franquiste.

En outre, 17,3 % des plus de 4 000 citoyens interrogés dans le cadre de l'échantillon considèrent que le système démocratique actuel est "pire" (11,8 %) ou "bien pire" (5,5 %) que le régime franquiste. En termes de données désagrégées, il convient de noter que le groupe des 18-24 ans, avec 14,4 %, est en tête de l'opinion selon laquelle le système actuel est "pire".

"Il s'agit d'un point de départ sans précédent dans l'histoire de la démocratie espagnole", a déclaré M. Lorente. "Jamais dans toute notre histoire - depuis 79, date à laquelle cette question a été posée - autant de jeunes n'ont remis en question la démocratie en Espagne (...). Il est inquiétant de voir que certains jeunes commencent à considérer les alternatives autoritaires comme des options valables".

Pas nécessairement un boom

Ces données n'indiquent cependant pas nécessairement une montée du franquisme chez les jeunes. Selon Óscar Iglesias, directeur du cabinet présidentiel de la CEI, "il existe un consensus démocratique majoritaire dans la société espagnole", bien qu'il reconnaisse qu'"il existe un pourcentage minoritaire, mais significatif, de la population qui montre des positions ambivalentes de nostalgie".

M. Iglesias souligne que "seulement" 8,6 % des personnes interrogées préféreraient un régime autoritaire et insiste sur le fait qu'une majorité de ceux qui "ont été socialisés dans la démocratie" sont conscients de ce que "le franquisme a signifié en termes de répression et sont opposés à cette alternative".

"Alors, pourquoi ce révisionnisme historique ? s'interroge M. Iglesias, qui est également docteur en sociologie. "La clé se trouve à l'extrême droite (...). Ils suppriment tout le contexte de la répression et du manque de liberté, essentiellement par le biais de messages ; en d'autres termes, ils suppriment le contexte historique et le contenu éthique, tout ce que la dictature signifie".

En ce sens, les données de l 'ECI montrent que la sympathie pour l'extrême droite est effectivement plus grande chez les jeunes que dans n'importe quel autre groupe d'âge. 23,3 % des 18-24 ans ont exprimé leur intention de voter pour VOX aux élections générales. Seul le PSOE, avec 24,6 %, dépasse le parti d'extrême droite en termes d'intentions de vote chez les plus jeunes.

"La polarisation est un système de stratification culturelle et politique qui contribue à façonner les identités politiques", observe l'expert du CIS. "La polarisation accentue ce phénomène et certains partis d'extrême droite l'utilisent pour gagner du soutien".

Le blanchiment des réseaux sociaux

M. Lorente met toutefois en garde contre le fait que ce récit ne circule pas seulement à travers les discours de VOX, mais aussi à travers un "écosystème médiatique connexe" qui projette des signaux constants dans lesquels la dictature apparaît relativisée, voire blanchie.

"Les réseaux sociaux blanchissent le passé autoritaire par le biais de récits décontextualisés", affirme M. Lorente, qui est également titulaire d'un doctorat de l'Université autonome de Madrid. "La consommation individualisée de l'information facilite une réception moins critique chez les jeunes ; le téléphone portable élimine la réplication qui existait auparavant lorsque la télévision était regardée en famille".

En ce sens, M. Lorente reconnaît également que l'intelligence artificielle pose un nouveau défi, car, en offrant la possibilité de créer des images ou des sons qui peuvent sembler réels, "elle rend difficile la distinction entre la vérité et le mensonge". Il estime que la situation est aggravée par la banalisation du franquisme à travers les mèmes et autres messages décontextualisés.

Lorente et Iglesias sont tout à fait d'accord sur ce point. "La banalisation de la dictature se propage à travers des mèmes, des messages et des vidéos sans contexte", regrette ce dernier.

"Il y a une minorité de jeunes qui reproduisent les messages révisionnistes diffusés sur les réseaux sociaux, mais la majorité des jeunes ont grandi dans la démocratie et cela influence leur rejet de l'autoritarisme", affirme l'analyste du CIS, qui concède néanmoins que ce qui est une réalité indiscutable, c'est que "la polarisation intensifie le conflit symbolique autour de la dictature".

Quoi qu'il en soit, Lorente, de l'Université Rey Juan Carlos, qui souligne qu'il n'existe pas de "preuves empiriques" claires liant la croissance des réseaux sociaux à la montée du franquisme, demande de ne pas dramatiser la situation car, même s'il concède que "c'est maintenant que les jeunes autoritaires émergent", la démocratie espagnole, en soi, "n'est pas immédiatement menacée... bien qu'elle commence toujours à un moment ou à un autre".