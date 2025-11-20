Vidéo. Incendie sur le site de la COP30 au Brésil : des personnes évacuées

Un incendie s’est déclaré jeudi lors du sommet sur le climat de la COP30, perturbant les négociations et entraînant l’évacuation de plusieurs bâtiments sur le site de la conférence.
Les autorités ont indiqué que l’incendie avait démarré dans la zone des pavillons où se tiennent les événements parallèles, mais qu’il avait rapidement été maîtrisé.
Les pompiers ont ordonné l’évacuation de l’ensemble du site pour procéder à des contrôles de sécurité, sans qu’il soit clair quand les négociations reprendraient.
Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté les pays à faire preuve de souplesse et à trouver un accord alors que le sommet touche à sa fin.