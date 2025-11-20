Vidéo. Incendie sur le site de la COP30 au Brésil : des personnes évacuées

Water Matters

En Europe, l'eau est soumise à une pression accrue. La pollution, les sécheresses et les inondations menacent notre eau potable, nos lacs, nos rivières et nos côtes. Retrouvez-nous pour un tour d’horizon en Europe, pour comprendre pourquoi la protection des écosystèmes est cruciale, comment nos eaux usées peuvent être mieux gérées, et pour découvrir des solutions pour l'eau qui comptent parmi les plus efficaces. Des reportages vidéo, une série d'explications animées et un débat en direct - découvrez pourquoi l'eau compte autant, sur Euronews.