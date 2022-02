Berlinale : le film "A propos de Joan" mis à l'honneur

Bien que la Berlinale célèbre cette année l'actrice Isabelle Huppert, cette dernière était la seule absente lors de la présentation du film "About Joan" dont elle est l'actrice principale. Elle devait recevoir ce mardi 15 février l’Ours d’or d’honneur à la Berlinale pour l’ensemble de sa carrière, ne pourra pas se rendre dans la capitale allemande, ayant été testée positive lundi au Covid-19

Le réalisateur Laurent Larivière était néanmoins présent avec le reste de l'équipe : la jeune actrice britannique Freya Mavor et le célèbre acteur allemand Lars Eidinger.

Un film européen

"A propos de Joan" est l'histoire d'une éditrice, dont le passé resurgit à travers le retour d'un amour oublié. Le film l'emmène à travers 40 ans d'histoire européenne, en Irlande, en France et en Allemagne.

Pour sa première mondiale, l'équipe était sur le tapis rouge. Laurent Larivière a insisté sur le fait que le film est profondément tourné vers l'Europe : "On a majoritairement trouvé de l'argent en Europe, donc à Dublin, en Allemagne et dans ce système européen. Donc je suis très heureux de le présenter à la Berlinale qui est un festival européen, qui est une capitale importante, donc tout cela a du sens, c'est très cohérent. Et comme vous le disiez, il y a des acteurs allemands, irlandais, anglais, français."

Je pense que les français ont le meilleur humour. Lars Eidinger Acteur

"Je suis très heureux de travailler à l'international. Parce que j'ai grandi à Berlin, je n'ai jamais quitté Berlin et j'ai rencontré tellement de gens partout dans le monde. L'année dernière, c'était la première fois que je tournais à Hollywood avec Noah Baumbach, c'est un film qui arrive en fin d'année avec Adam Driver et Greta Gerwich. Je me sens très privilégié et très heureux. Et je me rends compte que je suis vraiment francophile, j'aime vraiment le cinéma français, j'aime les français, je pense que les français ont le meilleur humour !"

Le film alterne des moments de comédie et d'autres moments plus dramatiques. Un scénario écrit à la perfection pour les acteurs, et bien accueilli par la critique et le public.

Malgré l'absence de dernière minute d'Isabelle Huppert, la Berlinale 2022 se déroule dans des conditions presque normales. Le festival dure pour le public jusqu'à dimanche, mais c'est ce mercredi que sera remis par le jury interprété par M. Night Shyamalan, le tant convoité Ours d'or, à choisir parmi les 18 films en compétition.